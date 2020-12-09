  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Локдаун: як працюватиме київський транспорт і чи закриють метро

    • Розсилка
    Обмеження в роботі метро розглядатиметься в останню чергу - Локдаун: як працюватиме київський транспорт і чи закриють метро
    Обмеження в роботі метро розглядатиметься в останню чергу
    Фото з відкритих джерел

    Обмеження роботи громадського транспорту почнуть із маршруток

    У Києві розглядають обмеження роботи громадського транспорту задля запобігання поширенню коронавірусу. У першу чергу це стосується маршрутних таксі.

    Про це в ефірі Громадського радіо сказав очільник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

    «При недотриманні протиепідемічних заходів найбільше ризиків поширення коронавірусу у маршрутних таксі, далі йдуть звичайні таксі, потім наземний комунальний транспорт. На останньому місці метро завдяки гарній вентиляції та контролю носіння масок. Тому обмеження в роботі метро розглядатимемо в останню чергу», — зазначив він.

    Нагадаємо, в уряді обговорюється проєкт постанови про нові карантинні дати і обмеженнях для бізнесу та українців. Зокрема, з 8 січня до 25 січня 2021 року пропонується розширити деякі обмежувальні протиепідемічні заходи.

    Відповідний документ сьогодні розглядатиме Кабінет міністрів на своєму засіданні.

    З кінця листопада уряд розглядає можливість введення в України посиленого карантину через стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

    4 грудня очільник МОЗ Максим Степанов запропонував уряду ввести локдаун із початку січня, строком на три тижні.

    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що карантин в Україні можуть посилити на початку січня. Мова йде про посилення обмежень, а не повний локдаун.

    Президент України Володимир Зеленський заявив, що у грудні 2020 року посилення карантину не буде, але у січні 2021 року уникнути його, ймовірно, не вдасться. 
    Теги: метро
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies