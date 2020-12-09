Локдаун: як працюватиме київський транспорт і чи закриють метро

Обмеження в роботі метро розглядатиметься в останню чергу

Обмеження роботи громадського транспорту почнуть із маршруток

У Києві розглядають обмеження роботи громадського транспорту задля запобігання поширенню коронавірусу. У першу чергу це стосується маршрутних таксі.

Про це в ефірі Громадського радіо сказав очільник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

«При недотриманні протиепідемічних заходів найбільше ризиків поширення коронавірусу у маршрутних таксі, далі йдуть звичайні таксі, потім наземний комунальний транспорт. На останньому місці метро завдяки гарній вентиляції та контролю носіння масок. Тому обмеження в роботі метро розглядатимемо в останню чергу», — зазначив він. Нагадаємо, в уряді обговорюється проєкт постанови про нові карантинні дати і обмеженнях для бізнесу та українців. Зокрема, з 8 січня до 25 січня 2021 року пропонується розширити деякі обмежувальні протиепідемічні заходи.

Відповідний документ сьогодні розглядатиме Кабінет міністрів на своєму засіданні.

З кінця листопада уряд розглядає можливість введення в України посиленого карантину через стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

4 грудня очільник МОЗ Максим Степанов запропонував уряду ввести локдаун із початку січня, строком на три тижні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що карантин в Україні можуть посилити на початку січня. Мова йде про посилення обмежень, а не повний локдаун.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у грудні 2020 року посилення карантину не буде, але у січні 2021 року уникнути його, ймовірно, не вдасться.