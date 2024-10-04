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Синоптики пояснили, чому киянам найближчим часом слід з обережністю відпочивати на природі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Синоптики пояснили, чому киянам найближчим часом слід з обережністю відпочивати на природі
Міська влада закликала киян і гостей столиці бути обачними під час відпочинку на природі
фото ілюстративне

В України діє жорстка заборона палити сухостій, за порушення якої передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу

Протягом 4–6 жовтня в Києві утримуватиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це інформує Український гідрометцентр.

Міська влада закликала киян і гостей столиці бути обачними під час відпочинку на природі, не розводити вогнища в не пристосованих для цього місцях, не використовувати несправне чи пошкоджене електрообладнання, дотримуватись правил протипожежної безпеки.

«Також нагадуємо про заборону відвідувати в умовах воєнного стану ліси та лісопаркові території – як під час піших прогулянок, так і на транспорті. Відповідне рішення Ради оборони міста Києва продовжує бути чинним», – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, громадяни несуть адміністративну відповідальність за порушення, а тим більше за розведення багаття чи підпали на території лісів. Штраф для них у таких випадках може сягати кількох десятків тисяч гривень.

Наголошуємо, що на території України діє жорстка заборона палити сухостій, за порушення якої передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу:

  • для громадян – від 6 120 до 12 240 грн;
  • для посадових осіб – від 21 420 до 30 600 грн.

Нагадаємо, 3 жовтня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві був високий. При цьому радіаційний фон у всьому місті у нормі.  Фіксувалася підвищена концентрація зважених частинок (пилу). Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області та транскордонний вплив. Нагадаємо, за інформацією Укргідрометцентру, прогнозувалося потрапляння пилу з Каспійської низовини на територію Київщини.

Теги: штраф повітря влада пожежа погода природа

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