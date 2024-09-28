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Половину України накриє дощами: прогноз погоди на 28 вересня

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Половину України накриє дощами: прогноз погоди на 28 вересня
Прогноз погоди на 28 вересня
фото з відкритих джерел

Українів чекають дощі, але подекуди буде сонячно

У суботу, 28 вересня, українців очікує тепла погода, в західних регіонах пройдуть слабкі дощі. Середня температура по країні складе приблизно +28°C вдень, з можливими незначними вітрами та відсутністю опадів​, крім західних регіонів. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер буде північно-східний, 2-3 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 15-17°C, на півдні країни до 18°C. Вдень повітря прогріється до комфортних 25-28°C, а в Карпатах буде трохи прохолодніше – 21-23°C.

Прогноз погоди на 28 вересня
Прогноз погоди на 28 вересня
Фото: Укргідрометцентр

28 вересня року в Київській області очікується сонячна погода з максимальною температурою до +29°C. В столиці України протягом дня повітря прогріється до +26°C вдень і до +18°C вночі.

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Теги: прогноз погоди повітря погода

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