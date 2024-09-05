Міндовкілля очолила ексзаступниця міністра енергетики Світлана Гринчук

Призначення Світлани Гринчук було підтримано 246 голосами народних депутатів

Верховна Рада підтримала призначення Світлани Гринчук на посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк у Telegram.

Він уточнив, що призначення Гринчук було підтримано 246 голосами народних депутатів.

Призначення Світлани Гринчук підтримано 246 голосами народних депутатів фото: Ярослав Железняк, Telegram

Що відомо про Світлану Гринчук

Освіта. Світлана Гринчук закічнила Чернівецький торговельно-економічний інститут (Київський національний торговельно-економічний університет) – спеціальність фінансово-економічного профілю. Кандидатка економічних наук. У 2013 році вона захистила дисертацію на тему: «Розвиток іпотеки в сільському господарстві України».

Кар’єрне зростання:

2016 р.: очолила Департамент з питань зміни клімату та захисту озонового шару в Міністерстві навколишнього середовища. Опікувалась ратифікацією та імплементацією Паризької кліматичної угоди та забезпеченням виконання Україною міжнародних зобов’язань за Кіотським та Монреальським протоколами.

2019 р.: обіймала посаду радниці голови уряду. Займалася питаннями охорони навколишнього середовища і зміни клімату.

2020 р.: працювала радником міністра фінансів на громадських засадах.

2021 р.: стала однією із засновниць громадської організації «ESG Association Ukraine». Займалася підприємництвом у сфері зв'язків з громадськістю.

2022 р.: брала участь у міжнародних проєктах у сфері екології та енергетики (GIZ, USAID). 29 липня стала заступницею міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції.

2023 р.: 5 вересня обійняла посаду заступниці міністра енергетики Германа Галущенка. Керує Офісом підтримки реформ при відомстві.

Світлана Гринчук є експерткою у сфері енергетики, зміни клімату та захисту довкілля з досвідом роботи в Уряді України (Секретаріат КМУ, Міндовкілля), міжнародних фінансових інституціях (Світовий банк), міжнародних проєктах технічної допомоги (GIZ, USAID) та участі в переговорах у рамках ООН, Енергетичного Співтовариства, OECD тощо.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровані проєкти постанов про призначення нових міністрів в діючий уряд Дениса Шмигаля. Голосування планується 5 вересня. Про це стало відомо із посилання на проєкти постанов.

Як відомо, Ростислав Шурма йде з посади заступника голови Офісу президента. Також 3 вересня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина написала заяву про звільнення з посади.

До слова, на засіданні 4 вересня депутати Верховної Ради проголосували за відставку Олександра Камишіна з посади голови Мінстратпром. Також депутати Верховної Ради на засіданні 4 вересня підтримали відставку міністра юстиції Дениса Малюськи.