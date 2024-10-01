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Наземна операція Ізраїлю в Лівані, триколори РФ у Вугледарі та День захисників України: головне за ніч

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Наземна операція Ізраїлю в Лівані, триколори РФ у Вугледарі та День захисників України: головне за ніч
Основні новини за ніч
фото з відкритих джерел

Ізраїль оголосив про проведення наземної операції в Лівані

Ізраїль офіційно оголосив про проведення наземної операції на території Лівану та перейшов кордон. ЦАХАЛ заявив, що на території Лівану армія надовго не затримається, а виконує лише конкретні завдання по ліквідації військових об'єктів «Хезболли». «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 1 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій.

ЦАХАЛ оголосив про початок наземної операції на півдні Лівану

Ізраїль офіційно заявив, що починає наземну операцію в Лівані, зосереджуючись на південних районах, де розташовані військові об'єкти «Хезболли». Проте, як заявила влада Ізраїлю, їхня армія не затримається на території Лівану. 

Наземна операція Ізраїлю в Лівані, триколори РФ у Вугледарі та День захисників України: головне за ніч фото 1
фото з відкритих джерел

Російські триколори у Вугледарі: окупанти зайшли в місто – DeepState

Аналітики платформи DeepState повідомили, що російські війська зайшли у Вугледар з двох напрямків. На деяких вулицях міста були помічені російські триколори, що свідчить про намагання ворога взяти під контроль зруйновані багатоповерхівки, щоб розташуватися там. 

фото з відкритих джерел
фото з відкритих джерел

День захисників та захисниць України 2024: історія свята, привітання та листівки

1 жовтня українці відзначають День захисників і захисниць. Для українців цей день – можливість вшанувати воїнів, які захищають незалежність та суверенітет України. У День захисників і захисниць заведено згадувати не лише героїв сьогодення, які щодня боронять кордони нашої держави від країни-агресора, але й ветеранів Другої світової війни, наших предків козаків, які виборювали право за незалежність.

Наземна операція Ізраїлю в Лівані, триколори РФ у Вугледарі та День захисників України: головне за ніч фото 2
фото з відкритих джерел

Росія посилює економічну співпрацю з Іраном – ISW

У понеділок, 30 вересня, прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін прибув до Ірану з метою зміцнення економічної співпраці між країнами. 

Як розповіли журналісти, Мішустін зустрівся з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном і висловив сподівання, що Росія та Іран підпишуть масштабну угоду про стратегічне співробітництво на саміті БРІКС, який відбудеться 22-24 жовтня в Казані (Татарстан).

Кількість загиблих внаслідок урагану «Хелен» у США невпинно зростає

Кількість жертв урагану «Хелен», що обрушився на південно-східну частину США, зросла до 128 осіб. Про це повідомляє телеканал CNN.

За інформацією журналістів, ураган приніс катастрофічні руйнування в декількох штатах, включно з Флоридою, Джорджією, Північною та Південною Кароліною. У результаті стихії мільйони людей залишилися без електроенергії, а численні громади буквально стерті з карти. Найбільші втрати зафіксовані в Північній Кароліні, де загинуло понад 50 осіб, зокрема через повені у внутрішніх районах штату.

Наземна операція Ізраїлю в Лівані, триколори РФ у Вугледарі та День захисників України: головне за ніч фото 3
фото з відкритих джерел

Хасиди в Умані вже активно святкують Рош Га-Шана, хоча свято 2 жовтня

Попри те, що до єврейського нового року Рош Га-Шана ще залишилась доба, тисячі євреїв вже зібрались в українському місті Умань. Щороку Умань стає місцем паломництва для хасидів, які приїжджають на могилу цадика Нахмана – засновника брацлавського хасидизму. 

Наземна операція Ізраїлю в Лівані, триколори РФ у Вугледарі та День захисників України: головне за ніч фото 4
фото з відкритих джерел

У столиці та містах України через загрозу балістики оголошували тривогу

30 вересня о 22:16 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичних ракет з півночі. Про це повідомили Повітряні сили України.

«Потрібно вражати не стріли, а лучників» – Боррель закликав дозволити ЗСУ бити по Росії.

Винищувачі США перехопили біля Аляски російські літаки.

 

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