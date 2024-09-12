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Атака дронів на Хмельниччину спричинила пожежу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Атака дронів на Хмельниччину спричинила пожежу
Окупанти випустили по Хмельниччині ударні БпЛА
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Сили ППО знищили над регіоном 10 ворожих безпілотників

У ніч на 12 вересня ворог атакував Хмельниччину ударними дронами. Виникла пожежа на одному зі складів зберігання меблевої продукції. Минулося без постраждалих. Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Сьогодні вночі під час сигналу повітряної тривоги наші сили ППО знищили над регіоном 10 ворожих БпЛА типу Shahed.

«Разом з тим, виникла пожежа на одному зі складів зберігання меблевої продукції. Над ліквідацією пожежі працює підрозділ ДСНС», – зазначив Тюрін.

Про постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо, що на Хмельниччині сьогодні о 03:21 було чутно звуки вибухів. 

До слова, цієї ночі російська армія завдала ударів по Конотопу на Сумщині. За попередніми даними міського голови Артема Семеніхіна, є поранені люди.

Також цієї ночі на Полтавщині працювали сили ППО. 

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Теги: Хмельниччина пожежа дрон війна

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