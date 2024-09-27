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У Ростовській області жаліються на нічну атаку дронів

Степан Гафтко
glavcom.ua
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У Ростовській області жаліються на нічну атаку дронів
БпЛа атакукують Ростов
фото з відкритих джерел

Росіяни заявляють, що в області працювали сили ППО

У ніч проти 27 вересня Ростовську область, а саме місто Новошахтинськ та інші регіони, атакували безпілотники. Про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв та росЗМІ.

За словами російського чиновника близько трьох годин ночі, засобами ППО нібито були знищені 7 безпілотників, а сталося це під Новошахтинськом. При цьому місцева влада скаржилася на дронову атаку ще з 23:46 за місцевим часом.

«Внаслідок падіння уламків у полі спалахнула трава. Вогонь оперативно загасили чергово-рятувальними службами», – стверджує ростовський губернатор.

Він також додає, що внаслідок події «постраждалих та руйнувань на землі не зафіксовано».

Наслідки атаки дронами у Ростовській області
Наслідки атаки дронами у Ростовській області
фото з відкритих джерел

Ряд російських моніторингових каналів та медіа повідомляли, що пожежа біля Новошахтинська була досить потужною і виникла вона біля населеного пункту Нова Соколовка біля ЛЕП.

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня одразу десять областей Росії зазнали атаки дронів. Усього російська протиповітряна оборона нібито знищила 144 українських БпЛА.

До слова, в ніч на 1 вересня один із безпілотників атакував місто Кашира у Московські області. Місцеві жителі стверджують, що атаковано Каширську районну електростанцію. Також у Москві після атаки дронів виникла пожежа на нафтопереробному заводі. 

Варто нагадати, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України продовжує завдавати ударів по стратегічно важливих військових об'єктах Росії. Серед уражених об'єктів – авіабаза «Міллерово» в Ростовській області, яка вже не вперше стає мішенню для українських дронів, а також Центр радіотехнічної розвідки у Подольську під Москвою. 

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Теги: пожежа росія місцева влада місто влада дрон

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