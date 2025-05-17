Скандал у столиці: компанія відреагувала на заяву про небезпечну рибу зі ртуттю

Компанія Egersund Seafood наголосила на ретельному контролі якості всієї продукції, що представлена в їхніх торгових точках

Компанія Egersund Seafood відреагувала на звинувачення у підвищеному рівні ртуті в рибі, як продається в їхньому магазині

Компанія Egersund Seafood відреагувала на скандал, що розгорівся після заяви засновника девелоперської компанії Kan Development Ігоря Ніконова про виявлення перевищеного рівня ртуті в деяких видах риби, придбаної в їхньому магазині-ресторані. Про це повідомляє «Главком».

У своїй заяві, наданій у відповідь на запит, компанія Egersund Seafood наголосила на ретельному контролі якості всієї продукції, що представлена в їхніх торгових точках.

«Кожного місяця відбирається продукція та здається в лабораторії на дослідження. Нам немає чого приховувати, ми працюємо з лабораторіями ДП «Укрметртестстандарт»; Інститут продовольчих ресурсів НААН; ДП «Інститут екогігієни та токсикології їм. Л. І. Медведя. Вся риба та рибопродукти під постійним ветнаглядом. Вся продукція відповідає положенням Директив (EC) / 178/2002; EC / 852/2004; (EC) / 853/2004 EU / 2017/625; EC/ 2073/2005. А також на всю продукцію є відповідні сертифікати які підтверджують найвищу якість продуктів», – йдеться у повідомленні компанії.

Egersund Seafood заперечує звинувачення у продажу риби з перевищеним рівнем ртуті, посилаючись на власну систему регулярних лабораторних досліджень та наявність сертифікатів якості, що відповідають європейським стандартам.

Компанія Egersund Seafood також заявила, що відправила ще раз рибу, яка була зазначена у результатах аналізах на дослідження, а також згодом опублікує результати.

Нагадаємо, раніше засновник Kan Development Ігор Ніконов оприлюднив результати дослідження, яке, за його словами, виявило перевищення рівня ртуті у деяких видах риби, придбаної в магазині Egersund Seafood.

Досліджувані зразки риби, серед яких кликач дикий, голець, форель та лаврак дикий не відповідають вимогам наказу МОЗ №368 від 13.05.2013 року «Про затвердження Державних гігієнічних правил і норм «Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах».

«Переговорив зі спеціалістом і получив пораду, вживати або невеличку рибку, або ту, яка штучно виробляється (і то після проведення аналізу.) Ртуть – це дуже небезпечний елемент для людини. Бережіть себе», – зазначив Ігор Ніконов.

Також відомий девелопер підкреслює: якщо дослідження зафіксувало підвищений рівень ртуті у деяких видах риби, що куплені в елітному закладі, то ситуація у простих магазинах може бути ще гіршою.