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Росія вирішила оштрафувати Apple за «пропаганду ЛГБТ» на майже $100 тис.

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Росія вирішила оштрафувати Apple за «пропаганду ЛГБТ» на майже $100 тис.
Так як суд підтримав це клопотання, невідомо, який привід був для складання протоколу
фото ілюстративне з відкритих джерел

Росіяни склали протоколи на ірландську Apple Distribution International LTD – підрозділ Apple

Московський суд оштрафував на 7,5 млн рублів (понад $88,9 тис.) американську компанію Apple за трьома протоколами про «пропаганду ЛГБТ». Як передає «Главком», про це повідомляє «Медиазона».

Відомо, що суд склав на Apple три протоколи за статтею кодексу про адміністративні правопорушення про «пропаганду ЛГБТ». Кожен протокол веде за собою штраф розміром 2,5 млн рублів.

На прохання представниці компанії в РФ Олени Четверікової судове засідання було закритим – без журналістів і слухачів. Так як суд підтримав це клопотання, невідомо, який привід був для складання протоколу.

Зазначено, що росіяни склали протоколи на ірландську Apple Distribution International LTD – підрозділ Apple, відповідальний за дистрибуцію техніки за межами Сполучених Штатів. Компанія виступає засновником російської юридичної особи «Еппл Рус».

Раніше ЄС оштрафував Apple на €500 млн і Meta на €200 млн за порушення нових антимонопольних правил Digital Markets Act (DMA). Як передає «Главком», про це повідомляє Bloomberg.

Штрафи, менші за попередні, що свідчить про обережність через погрози тарифами від президента США Дональда Трампа, який критикує техрегуляцію ЄС як торговельний бар’єр, пише Bloomberg.

Ще у січні європейські технологічні компанії зажадали від Єврокомісії зробити «негайні та рішучі кроки» щодо американських Apple, Google та Meta, дії яких ставлять під загрозу конкуренцію у спільноті. Про це йдеться у листі керівників 36 компаній, та галузевих організацій, направленому Єврокомісії, повідомила газета Financial Times, яка ознайомилася з його змістом.

За даними видання лист було написано після рішення Брюсселя «переглянути деталі» раніше подібних розслідувань, що проводилися, відповідно до нових правил цифрових ринків на тлі погроз президента США Дональда Трампа. Глава Білого дому пригрозив заходами у відповідь у зв'язку зі штрафами, накладеними на американські компанії за кордоном, які він назвав «формою оподаткування».

У березні стало відомо, що Євросоюз планує накласти мінімальні штрафи на компанії Apple та Meta відповідно до Закону про цифрові ринки (DMA). Обмеженням штрафів Брюссель прагне знизити напруженість у відносинах з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Зокрема, за інформацію видання, Apple буде оштрафована та зобов’язана переглянути правила App Store, що обмежують розробників застосунків у просуванні пропозицій поза її платформою. Європейські регулятори також без будь-яких санкцій закриють розслідування щодо Apple, яке стосувалося дизайну екрана вибору браузера. За час розслідування Apple внесла низку змін, намагаючись відповідати правилам блоку.

Теги: Apple штраф ЛГБТ

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