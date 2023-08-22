Скандал через пофарбований граніт у Києві отримав хорошу розв'язку (фото)

Після масового невдоволення киян та обурення користувачів соцмереж фарбу все-таки вирішили здерти

У Києві на Європейській площі пофарбували дешевою фарбою гранітний парапет, на якому розташована стела з іменами Небесної сотні

У соцмережах розгорівся черговий скандал. Причиною цьому стало те, що у Києві на Європейській площі пофарбували дешевою фарбою гранітний парапет, на якому розташована стела з іменами Небесної сотні. Відтак, після масового невдоволення фарбу все-таки вирішили здерти, повідомляє кореспондентка «Главкома».

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Нагадаємо, депутатка Київради Ксенія Семенова запостила публікацію, як маляр фарбує гранітний парапет на Європейській площі.

Багато людей назвало рішення пофарбувати граніт – «колхозом» і закликали негайно усунути невдалу спробу «благоустрою» на Європейській площі.

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До слова, раніше у Києві розгорівся скандал через оздоблення підземного переходу.

Також у Києві в колишньому павільйоні протипожежної безпеки на ВДНГ (нині Пожежна Частина 26) знищили унікальну мозаїку.