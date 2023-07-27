Київ розширює психологічну підтримку жінок та дівчат під час війни

Під час війни українські жінки потребують ще більшої підтримки та допомоги

27 липня Київрада підписала меморандум про партнерство та співробітництво з Українським жіночим фондом. Про це повідомила заступниця голови Київської міської державної адміністрації Марина Хонда.

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Хонда наголосила, що через війну українські жінки потребують ще більшої психологічної підтримки та допомоги. Окрім домашнього насильства, жінки почали звертатися і через сексуальне насильство під час війни.

«Це дуже делікатна тема, бо багато жінок бояться говорити про це, замикаються в собі. Київ розширює співпрацю з Українським жіночим фондом у питаннях підтримки жінок та дівчат. Цього року столиця уже долучилася до проєкту «Її сила: підтримка жінок України в часи війни та відновлення». Тренінги пройшли 10 столичних психологів, які далі будуть навчати своїх колег, проводити індивідуальні і групові консультації», – повідомила посадовиця.

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У межах співпраці фонд допоможе з підготовкою столичних психологів. Вони після кваліфікованого навчання будуть організовувати регулярні психологічні сесії для фахівців, які першими контактують із постраждалими жінками та дівчатами. Київ став першим містом, яке підписало меморандум про співпрацю із Українським жіночим фондом.

Нагадаємо, в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» Марина Хонда повідомила, що в столиці переповнені притулки для жертв домашнього насильства. Заступниця голови КМДА додала, коли почалася повномасштабна війна, жінки з дітьми проживали у центрах, які не переривали роботу: усіх евакуювали. Щодо психологів, які з людьми працюють, то вони спеціально для цього вчилися, це кризові психологи. Потім їх залучали до роботи й на територіях, які були під окупацією, де були зафіксовані зґвалтування.

Раніше КМДА оприлюднила алгоритм, як діяти жертвам домашнього насильства.