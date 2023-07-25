Скандальний серіал за 30 млн грн: продюсер Горбунов відмовився від грошей

Відмовившись від державного фінансування, Юрій Горбунов не відмовляється від зйомок серіалу

Після скандалу навколо серіалу «СМТ Інгулець», на який із бюджету мали намір виділити 33 млн грн, продюсер проєкту Юрій Горбунов вирішив відмовитися від державного фінансування. З такою заявою шоумен виступив 25 липня на своїй сторінці в Instagram.

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«Друзі, з огляду на суспільну дискусію останніх днів, яка розгорнулася, ми з командою вирішили відмовитися від державного фінансування виробництва серіалу під робочою назвою «СМТ Інгулець», – повідомив Горбунов.

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Горбунов повідомив, що команда серіалу відмовляється від бюджетних коштів. Він також наголосив, що грошей на зйомки не отримував.

Відмовившись від державного фінансування, Юрій Горбунов не відмовляється від зйомок серіалу в цілому.

«Ми відмовляємося від державного фінансування і точно не відмовляємося від нашого проєкту, тому що ми в нього віримо, – сказав Горбунов. – У період війни кіновиробництво має значення. Ми шукатимемо інші шляхи для фінансування серіалу, і коли він вийде, ви самі все оціните».

Продюсер додав, що скандальний серіал не є історією про Олександра Поворознюка й що він не став прототипом для головного героя кінопроєкту.

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«Моя сім'я, моя дружина та діти пережили дуже непрості останні дні. Але я вірю, що до нашої перемоги ми не пересваримося один з одним, будемо єдині, тому що у нас ворог один – це Російська Федерація», – додав Горбунов.

Наостанок шоумен подякував українцям за розуміння, критику та підтримку.

Нагадаємо, в основі сюжету серіалу «Інгулець», на зйомки якого Міністерство культури виділило мільйони гривень, буде життя скандального депутата Кіровоградщини, президента ФК «Інгулець» та підприємця Олександра Поворознюка, який був у базі «Миротворця».