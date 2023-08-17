Станіслава Лесіївна: у Києві дівчина змінила ім'я по батькові на по матері

Змінивши ім'я по батькові, дівчина вирішила віддати шану своїй матері

16-річна Станіслава Литвиненко з Києва при отриманні паспорта змінила своє ім’я по батькові на ім’я по матері. Тепер вона – Лесіївна. Про це повідомила мати дівчинки, засновниця проєкту «Всеосвіта» Леся Литвиненко.

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За її словами, тепер прізвище, ім'я та по матері дочки звучить так – Литвиненко Станіслава Лесіївна.

«Як виповнилося цій дитині 16, змінила собі ПІБ – Литвиненко Станіслава Лесіївна. Мабуть, в Україні це перша жінка з жіночим «по батькові». Прізвище взяла свого справжнього батька, який її виховав. Ім‘я обрала те, яким я її хотіла назвати при народженні. Тільки по батькові викликає непорозуміння – «по батькові» має бути, а не «по мамкові», – розповіла мати дівчини.

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Жінка зауважила, що таким чином дочка продемонструвала повагу саме до матері, адже є багато чоловіків, які здатні запліднити, і не всі здатні виховати дорослу та відповідальну людину. Вона ж стала для дитини прикладом щасливої та сильної жінки. Леся Литвиненко припускає, що на погляди доньки вплинули їхні дискусії на теми рівності та прав жінок.

При цьому мама дівчинки зазначає, що в їхній родині саме чоловік (новий партнер Лесі та вітчим Станіслави) все ж таки головує. Жінка додає, що особисто її новий коханий підтримав рішення падчериці, тоді як мати була проти цього, однак зробити нічого не змогла, адже це особистий вибір її доньки.

Нагадаємо, раніше Мін’юст назвав три найпоширеніші ім'я по батькові в Україні.