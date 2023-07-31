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«Українці заслужили цю війну». Пост у соцмережі спричинив бурхливе обговорення

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Українці заслужили цю війну». Пост у соцмережі спричинив бурхливе обговорення
Користувачі мережі зазначають: у початку війни в Україні винні лише росіяни
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Громадський діяч Олексій Толкачов впевнений, що війна розпочалася через українців – і більшість з громадян, на його думку, не можуть цього зрозуміти 

Громадській діяч Олексій Толкачов заявив, що війна в Україні є «закономірним наслідком 30 років нашої безгосподарності, нехлюйства, егоїзму, крадійкуватості, моральної деградації та гнилі». Цей пост викликав бурхливе обговорення в мережі.

«Ми прос**ли країну, яка в 1991 році за рівнем ВВП лише в 5-7 разів поступалася Китаю. Все протринькали, все спустили, розікрали, зруйнували. Нічого і нікого не цінували. Чому так? Тому що «урвати собі», егоїзм, хитрод*пість, «н**рати на всіх» стало моральним кредо наших людей», – обурився Толкачов.

На його переконання, проблема України не у владі, яку звикли гостро критикувати, а у самих людях. Толкачов переконаний, що в Україні токсичне соціальне середовище, а майже кожен на будь-якій роботі намагається менше працювати та більше вкрасти, тож повномасштабна війна з Росією стала «результатом нашої колективної моральної деградації».

«Нам потрібний був потужний копняк під зад і обухом по голові, щоб ми замислилися - як же ми живемо? На жаль, поки що зміни демонструє лише невелика частка суспільства, що наче атланти на своїх плечах тримають країну. До всіх інших ще не дійшло... А це означає, що війна ще не скоро закінчиться. … Хлопцям на фронті дуже важко. Часто приходить усвідомлення, що те, що вони сьогодні захищають, не вартує жертв. Але тим більший є їхній подвиг, бо вони виборюють наш шанс на майбутнє. Вони кладуть життя за «кривий кущ з колючими шипами» в сподіванні, що той «розквітне трояндами», – переконаний Толкачов.

Толкачов додав, що «українська національна невдячність вже починає дратувати світ», і зміни українцям варто почати саме із себе. Проте він впевнений, що свідомі українці все-таки зможуть побудувати «омріяну Україну».

Емоційний пост громадського діяча Олексія Толкачова
Емоційний пост громадського діяча Олексія Толкачова
скріншот

Пост викликав різні реакції. Користувачі мережі стали на захист думки Толкачова і зазначили, що, на їхню думку, висвітлені проблеми і справді є актуальними, проте не стосуються абсолютно всіх українців. А також наголосили, що Україна досі формує свою державність та демократію, адже з дня проголошення незалежності пройшло не так багато часу, у порівняні із іншими світовими демократіями.

Українська кінорежисерка Ірина Цілик відповіла Толкачову: якою би проблемною не була жертва агресії, «скільки би Україна не мала недоліків», у цій війні винен лише агресор. 

«Хтось напише «ми заслужили на цю війну», бо серед іншого «у нас намертво відсутня культура співпраці і вдячності», а тисячі українців охоче поширять цей пост, забуваючи про те, що категоричні узагальнення – це завжди зло і тупиковий шлях. У нас намертво відсутня культура співпраці і вдячності? Яка маячня, вибачте. Скільки красивих проявів взаємопідтримки ми бачили за всі ці роки. Але, звісно, багато залежить від фокусу уваги. Хтось бачить довкола себе невдячних м*даків і дозволяє собі узагальнення щодо всього народу, а хтось більше звертає увагу на протилежні вчинки і… теж часом узагальнює. Або ні. Ми всі дуже різні. Такі і сякі. Вдячні і невдячні, хейтери і ті, хто встане горою за жертв хейту, активісти й диванні критики, ну і так далі», – наголосила Цілик.

Цілик додала: українці не могли «заслужити» цю війну. Адже в ній винні не українці, а лише росіяни.

Кінорежисерка Ірина Цілик переконана, що не потрібно узагальнювати та критикувати усіх українців
Кінорежисерка Ірина Цілик переконана, що не потрібно узагальнювати та критикувати усіх українців
скріншот

У коментарі до поста Цілик зауважують, що справді не можна узагальнювати всіх українців, і додають: після закінчення великої війни на Україну чекають важливі суспільні перетворення та зміни.

Нагадаємо, що раніше народний артист України шокував заявою: Михайло Резнікович не знає, хто винен у війні в Україні.

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Теги: війна українці скандал

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