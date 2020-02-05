Скандальна забудова Протасового яру: у боротьбу вступила прокуратура



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Компанія Геннадія Корбана та Олега Левіна має намір побудувати у Протасовому яру три 40-поверхівки

Столична прокуратура оскаржує зміну висотності забудови

Прокуратурою Києва оскаржено в апеляційному порядку рішення Окружного адміністративного суду міста, яким в містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки на території Протасового яру внесено зміни щодо гранично допустимої висоти об’єкта будівництва з 73,5 метрів до 100 м.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Зазначене судове рішення було ухвалено за позовом будівельної компанії, яка планує звести на земельній ділянці по вул. Миколи Амосова у Солом’янському районі Києва житлово-офісний торгівельний комплекс з готелем та паркінгом.

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов забудовника та зобов’язав Департамент містобудування та архітектури КМДА внести зміни до вказаних містобудівних умов та обмежень щодо гранично допустимої висоти об’єкта будівництва з 73,5 метрів до 100.

Не погоджуючись із зазначеним рішенням, прокуратура Києва оскаржила його шляхом внесення апеляційної скарги до Шостого апеляційного адміністративного суду.

Нагадаємо, 1 травня 2019 року дніпровська компанія-забудовник ТОВ «Дайтона Груп» встановила паркан у Протасовому яру і оголосила місцевій громаді про плани будувати на схилі три 40-поверхівки (ЖК Турбійон). Протасів яр - це 30 гектарів лісу в центрі Києва, які входять в зону охоронюваного ландшафту. Термін оренди землі, за рішенням Київради сплинув в 2018 році. Громада відмовилась погоджуватись із крадіжкою землі і руйнуванням схилу за допомогою кримінальних схем і почала боротьбу за збереження лісу і надання Протасовому яру статусу регіонального заказника, аби попередити майбутні спроби забудови.

4 травня громадою Протасового яру було сформовано Ініціативну групу «Захистимо Протасів яр». Близько тисячі місцевих жителів підтримали ініціативу і обрали своїм представником 22-річного місцевого мешканця Романа Ратушного.

Громадою були ініційовано порушення кримінальних проваджень, подання судових позовів до забудовника та встановлено пов'язаних з будівництвом осіб.

Бенефіціарами компанії-забудовника ТОВ «Дайтона Груп» виявились дніпровські бізнесмени Геннадій Корбан та Олег Левін.

9 травня президент Володимир Зеленський у присутності Андрія Богдана (екс-адвоката Корбана) пообіцяв втрутитись в ситуацію з незаконним будівництвом.

Громада при цьому домоглась зупинки будівельних робіт - були видані відповідні приписи контролюючих органів.

14 серпня 2019 року відбулося засідання Шостого апеляційного адмінсуду Києва, суд задовольнив апеляційну скаргу і поновив дію припису Держархбудінспекції про заборону будівельних робіт у Протасовому яру для ТОВ «Дайтона Груп».

Представник Левіна та Корбана Андрій Смирнов зустрічався з представником громади Протасового яру Романом Ратушним. Є аудіозапис, на якому Смирнов погрожує Ратушному. Після погроз активіст був змушений тривалий час переховуватися.

В кінці 2019 року радник мера Києва Максим Бахматов заявив, що Київ оскаржує всі судові рішення, винесені не на користь громади, щодо будівництва житлового комплексу у Протасовому яру.

За його словами, юристи здійснюють аналіз підстав для можливого розірвання договору оренди землі.

Бахматов висловив сподівання, що прокуратура також братиме участь в судових процесах та ініціюватиме позови.