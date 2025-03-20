У Києві та Київській області 21 березня буде обмежено дорожній рух: деталі

Киян та гостей столиці просять врахувати зазначену інформацію під час переміщення

На Київщині проводитимуться охоронні заходи за участю іноземних делегацій

У Києві та Київській області у п'ятницю, 21 березня, діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Управління державної охорони України.

«21 березня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві та Київській області діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху», – йдеться в повідомленні.

Киян та гостей столиці просять врахувати зазначену інформацію під час переміщення.

В Управлінні нагадали, що відповідно до закону «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають на території нашої країни з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона Управлінням державної охорони України.

Військовослужбовці спільно з відповідними підрозділами Нацполіції «мають право тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів та пішоходів на вулицях і дорогах під час проїзду автомобільних транспортів глав іноземних держав, урядів, парламентів, керівників міжнародних міжурядових організацій та іноземних делегацій, які перебувають в Україні з офіційним візитом».

Крім того, вони можуть не допускати громадян на окремі ділянки місцевості та об’єкти, вимагати від них залишатися на певних місцях або залишити їх.

Нагадаємо, на Львівщині оштрафували водія, який не виконав вимоги регулювальника і не зупинився під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Патрульної поліції Львівщини.

Інцидент трапився у місті Мостиська, на автодорозі М-11 «Львів – Шегині». О 09:00, коли розпочалася хвилина мовчання, патрульні, які там чергували, зупинили рух. Проте водій автомобіля Renault Megan вирішив проігнорувати вимогу регулювальника і поїхав далі.

Як відомо, у Києві впровадять нагадування про хвилину мовчання на засобах зовнішньої реклами та рекламних засобах, розміщених у метрополітені. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву заступниці голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марини Хонди.

«Щоранку о 9:00 українці хвилиною мовчання вшановують загиблих Героїв та Героїнь України. Свобода має ціну, і хвилина мовчання нагадує нам про тих, хто заплатив найвищу», – йдеться у повідомленні.

Хонда зазначила, що невдовзі це нагадування стане ще більш помітним – у Києві інформаційні повідомлення про загальнонаціональну хвилину мовчання з’являться на засобах зовнішньої реклами та рекламних засобах, розміщених у метрополітені.