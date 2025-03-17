В Україні з’явився перший інтерактивний Музей математики

Ідея створення математичного музею з’явилася ще у 2021 році

Реалізація проєкту відкладалась через повномасштабне вторгнення РФ

Сьогодні, 17 березня, у Києві відкрився перший в Україні Музей математики «Кубоїд». У відкритті взяли участь резидент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс Президента України.

фото: Офіс Президента України

фото: Офіс Президента України

Ідея створення математичного музею з’явилася ще у 2021 році на виконання Указу Президента України «Про оголошення 2020/2021 навчального року Роком математичної освіти в Україні». Проте через повномасштабне російське вторгнення проєкт був реалізований лише зараз.

«Україна живе, наука живе і попри будь-які виклики ми йдемо вперед», – заявив Володимир Зеленський.

Президент і перша леді поспілкувалися з переможцями IV етапу Всеукраїнської олімпіади з математики і оглянули експозицію музею. Загалом там представлено 120 експонатів, 6 тематичних зон та 4 навчальні простори для школярів і педагогів.

Серед ключових цілей музею – зміна системи викладання математики. Освітяни можуть відвідати курси, тренінги з інтерактивного навчання, а також платформу для обміну досвідом і підвищення кваліфікації.

Щодо відвідувачів музею, то вони через гру зможуть розв'язувати задачі, вивчати теорію та реальні кейси, розвивати критичне мислення, логіку й просторову уяву.

«Главком» повідомляв, що у грудні 2024 року київський Музей Ханенків отримав нагороду CIMAM (Міжнародний комітет музеїв і колекцій сучасного мистецтва) – за переосмислення власної ролі під час війни в Україні.

Також стало відомо, що у березні нинішнього року у Львові запрацював віртуальний музей головнокомандувача УПА Романа Шухевича.