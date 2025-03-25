Негода у Києві. На Печерському узвозі дерево зупинило рух транспорту

Через повалене дерево на Печерському узвозі, рух транспорту тимчасово перекрити

У результаті падіння дерева ніхто не постраждав

Сьогодні вранці, 25 березня, у Києві на Печерському узвозі сталося ускладнення дорожнього руху через повалене дерево, яке повністю перекрило одну з ділянок дороги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на патрульну поліцію Києва.

«Через повалене дерево на Печерському узвозі, рух транспорту тимчасово перекритий. На місці працюють відповідні служби», – йдеться у повідомленні.

Патрульні радять киянам враховувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

Попередньо причиною падіння дерева могло стати послаблення кореневої системи через перезволоження ґрунту, пориви сильного вітру у ніч на 25 березня або аварійний стан самого дерева. Комунальні служби зазначають, що подібні випадки частішають навесні через складні погодні умови та ослаблення дерев після зими.

Нагадаємо, 20 листопада 2024 року, через сильні пориви вітру, у столиці дерево впало на людину. Трагедія сталась на Лукʼянівці. Ймовірно, дерево упало через сильний вітер. Як зазначається, людина загинула на місці.

До слова, у Києві аномально рано розквітла форзиція.