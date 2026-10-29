Скільки заробляє сантехнік у Києві: несподівані цифри
Попит на кваліфікованих майстрів-сантехніків у столиці залишається стабільно високим
В Україні спостерігається стрімке зростання доходів серед кваліфікованих робітничих та технічних спеціалістів. Нестача практичних фахівців змушує роботодавців пропонувати майстрам високі ставки, які нерідко перевищують доходи офісних працівників. Зокрема, у Києві сантехніки та слюсарі можуть заробляти до 80-100 тис. грн на місяць. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані аналітики ринку праці та моніторинг провідних сайтів із пошуку роботи.
Які зарплати пропонують сантехнікам у Києві
Попит на кваліфікованих майстрів сантехніки у столиці залишається стабільно високим. Аналіз актуальних оголошень свідчить, що дохід фахівця суттєво залежить від формату роботи – від фіксованого окладу в державних чи комунальних установах до виробітку в приватних інжинірингових компаніях.
Зокрема, серед пропозицій працевлаштування у столиці фіксують такі цифри (після відрахування податків):
- ФОП Ніколаєв Ю. А.: від 40 тис. грн до 100 тис. грн (залежить від обсягу виконаних робіт).
- «Стартек Індастріз» (район метро «Шулявська»): 40-80 тис. грн (фіксована ставка 40 тис. грн + % від виробітку; компанія також надає бронювання).
- «Онсайтменеджмент» (технік-сантехнік, черговий): 54 тис. грн + додаткове медичне страхування.
- GS Group: 50 тис. грн + бонусна система.
- «Діаком-Груп Інжиніринг»: 45-55 тис. грн.
- Catcher (сервісний інженер, сантехнік): 35-55 тис. грн (ставка + %).
- Військова частина А3620: 32 тис. грн + додаткові соціальні виплати.
Тренди ринку: робітничі професії випереджають офісні
Згідно з аналітикою «OLX Робота», станом на осінь 2026 року найвищі медіанні зарплати пропонують не лише у традиційно високооплачуваних галузях. До верхівки рейтингів упевнено увійшли будівництво, технічні та робітничі спеціальності.
Провідні позиції за доходами посідають штукатури (медіана – 85 тис. грн), фасадники (70 тис. грн), муляри (66 тис. грн) та плиточники (65 тис. грн). У багатьох із цих категорій зарплати за рік зросли на 20–30%.
Таким чином, у середньому київський слюсар-сантехнік із досвідом може розраховувати на дохід у районі 45-60 тис. грн, а при високій завантаженості та виконанні великих обсягів робіт сума сягає 80-100 тис. грн.
Нагадаємо, зарплати працівників робітничих професій в Україні за рік зросли. У Польщі ситуація різна: за одні професії стали платити більше, а за інші – менше. У Польщі найбільше за рік зросла зарплата мулярів – на 38%. У серпні 2026 року їм пропонували в середньому 11 тис. злотих, або близько 131,6 тис. грн.
Раніше «Главком» писав, що робітничі професії залишаються одними з найбільш затребуваних в Україні. За даними OLX Робота, у липні найбільше вакансій було саме у виробництві та робітничих професіях – майже 20 тис. оголошень. Водночас медіанна зарплата у цій категорії за рік зросла до 28 750 грн.
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