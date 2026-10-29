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Скільки заробляє сантехнік у Києві: несподівані цифри

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Скільки заробляє сантехнік у Києві: несподівані цифри
Дохід фахівця-сантехніка суттєво залежить від досвіду та формату роботи
фото: hmastergaz.com.ua

Попит на кваліфікованих майстрів-сантехніків у столиці залишається стабільно високим

В Україні спостерігається стрімке зростання доходів серед кваліфікованих робітничих та технічних спеціалістів. Нестача практичних фахівців змушує роботодавців пропонувати майстрам високі ставки, які нерідко перевищують доходи офісних працівників. Зокрема, у Києві сантехніки та слюсарі можуть заробляти до 80-100 тис. грн на місяць. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані аналітики ринку праці та моніторинг провідних сайтів із пошуку роботи.

Які зарплати пропонують сантехнікам у Києві

Попит на кваліфікованих майстрів сантехніки у столиці залишається стабільно високим. Аналіз актуальних оголошень свідчить, що дохід фахівця суттєво залежить від формату роботи – від фіксованого окладу в державних чи комунальних установах до виробітку в приватних інжинірингових компаніях.

Зокрема, серед пропозицій працевлаштування у столиці фіксують такі цифри (після відрахування податків):

  • ФОП Ніколаєв Ю. А.: від 40 тис. грн до 100 тис. грн (залежить від обсягу виконаних робіт).
  • «Стартек Індастріз» (район метро «Шулявська»): 40-80 тис. грн (фіксована ставка 40 тис. грн + % від виробітку; компанія також надає бронювання).
  • «Онсайтменеджмент» (технік-сантехнік, черговий): 54 тис. грн + додаткове медичне страхування.
  • GS Group: 50 тис. грн + бонусна система.
  • «Діаком-Груп Інжиніринг»: 45-55 тис. грн.
  • Catcher (сервісний інженер, сантехнік): 35-55 тис. грн (ставка + %).
  • Військова частина А3620: 32 тис. грн + додаткові соціальні виплати.
У Києві сантехнікам обіцяють зарплати до 100 тис. грн
У Києві сантехнікам обіцяють зарплати до 100 тис. грн
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Важливим елементом у мотивації є бронювання на час війни
Важливим елементом у мотивації є бронювання на час війни
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Скільки заробляє сантехнік у Києві: несподівані цифри фото 1
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Сантехніки потрібні й у війську
Сантехніки потрібні й у війську
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Тренди ринку: робітничі професії випереджають офісні

Згідно з аналітикою «OLX Робота», станом на осінь 2026 року найвищі медіанні зарплати пропонують не лише у традиційно високооплачуваних галузях. До верхівки рейтингів упевнено увійшли будівництво, технічні та робітничі спеціальності.

Провідні позиції за доходами посідають штукатури (медіана – 85 тис. грн), фасадники (70 тис. грн), муляри (66 тис. грн) та плиточники (65 тис. грн). У багатьох із цих категорій зарплати за рік зросли на 20–30%.

Таким чином, у середньому київський слюсар-сантехнік із досвідом може розраховувати на дохід у районі 45-60 тис. грн, а при високій завантаженості та виконанні великих обсягів робіт сума сягає 80-100 тис. грн.

Нагадаємо, зарплати працівників робітничих професій в Україні за рік зросли. У Польщі ситуація різна: за одні професії стали платити більше, а за інші – менше. У Польщі найбільше за рік зросла зарплата мулярів – на 38%. У серпні 2026 року їм пропонували в середньому 11 тис. злотих, або близько 131,6 тис. грн.

Раніше «Главком» писав, що робітничі професії залишаються одними з найбільш затребуваних в Україні. За даними OLX Робота, у липні найбільше вакансій було саме у виробництві та робітничих професіях – майже 20 тис. оголошень. Водночас медіанна зарплата у цій категорії за рік зросла до 28 750 грн.

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Теги: Київ робота зарплата

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