Павло Зібров розказав, скільки платить своїй дочці-менеджерці

Діана Зіброва займається піаром батька та просуванням його соцмереж

Дочка народного артиста України Павла Зіброва, Діана Зіброва, працює менеджеркою у свого зіркового батька. Співак розповів, яку зарплату отримує від нього дочка. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю артиста Аліні Доротюк.

Діана Зіброва отримала вищу освіту в університеті міжнародних відносин. Після навчання мати дівчини, Марина Зіброва запропонувала дочці стати менеджеркою батька, на що вона погодилася. «Мама каже: «Діаночко, ти виросла в такій сім’ї, що від дитинства у шоубізнесі. Ти всіх і все знаєш, чого ти підеш десь шукати якусь роботу після Інституту міжнародних відносин». І запропонувала», – пригадав співак.

Згодом у дівчина почала гарно справлятися з обов’язками менеджерки. Спочатку Зібров платив дочці невелику зарплату. «Дивлюся через місяць-другий – вау! У неї там знайомства, вона там домовилась, мене підфарбувала, там причесала, вивела, провела, зайвих людей відштовхнула – ну менеджер! Ми починали з однієї зарплати невеличкої років 7–8 тому, коли вона закінчила університет», – розповів артист.

З часом зарплата Діани Зібрової зросла. За словами співака, його дочка отримує 20% від його загального прибутку. «Вона інтеграцію одну, другу, третю зробила. Рекламні пропозиції пішли, нормальні гроші, відсотки свої заробляє. У неї 20 відсотків, не 10! Хороша реклама, хороші гроші, вона їх обґрунтовано пише», – пояснив Зібров.

Артист також зауважив, що дочка вправно керує його іміджем та не дає йому погоджуватися на низькі гонорари.

Павло Зібров з дочкою та дружиною фото: Іnstagram.com/pavlo_zibrov

Нагадаємо, Ддонька Павла Зіброва Діана розкрила секрет свого схуднення на 23 кг. Дівчина зізналася, що на зміни зовнішності вплинув розрив із її нареченим, бізнесменом Андрієм Іщенком.

До слова, донька народного артиста Павла Зіброва Діана розійшлася з нареченим, співаком та бізнесменом Андрієм Іщенком після майже 10 років стосунків. Співак зауважив, що пара розійшлася через вимоги, які Андрій Іщенко поставив Діані Зібровій і на які вона не погодилася.