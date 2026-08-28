Робітничі професії стають «новим золотом»: кого найбільше шукають роботодавці

Будівельники входять до найбільш затребуваних працівників в Україні

Майже 80% роботодавців заявляють, що їм бракує працівників

Найбільше вакансій в Україні зараз припадає на робітничі професії, тоді як на популярні офісні та творчі посади претендує значно більше людей. Водночас зарплати у сферах, де бракує працівників, за рік помітно зросли. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані OLX Робота за липень 2026 року.

Найбільше вакансій у липні було у виробництві та робітничих професіях – 19 974 оголошення. Медіанна зарплата в цій сфері за рік зросла з 22 750 до 28 750 грн.

Майже стільки ж вакансій було у торгівлі, продажах та закупівлях – 19 205. Зарплатна пропозиція тут збільшилася з 18 000 до 20 850 грн.

У логістиці, на складах і в доставці роботодавці розмістили 17 640 вакансій. Зарплати у цій сфері за рік зросли з 27 700 до 30 875 грн.

Ще 10 445 оголошень припало на будівництво та облицювальні роботи. Водночас ця сфера вирізняється високою зарплатою: медіанна виплата зросла за рік з 31 125 до 38 125 грн.

У готельно-ресторанному бізнесі та туризмі було 8 741 вакансія. Медіанна зарплата в цій категорії зросла з 17 750 до 21 000 грн.

Таким чином, серед найбільш затребуваних працівників – ті, хто працює у виробництві, будівництві, логістиці, торгівлі та інших сферах, де потрібні практичні навички.

Водночас кандидатам складніше отримати роботу в окремих офісних і творчих сферах.

Найвища конкуренція у липні була у сфері реклами, дизайну та PR. На одну вакансію в середньому претендували майже 37 людей. Торік цей показник становив 36,6 людини.

У кол-центрах і телекомунікаціях на одну вакансію припадало 30,3 відгуку проти 26 роком раніше.

У категорії «Початок кар'єри та студенти» на одну вакансію припадав у середньому 21 відгук. Торік цей показник становив 28,5.

В IT показник зменшився з 16,1 до 11,5 відгуку, а в адміністративній роботі, HR та секретаріаті – з 12 до 10,8.

У культурі, мистецтві та розвагах на одну вакансію припадало 10 відгуків проти 14,2 торік.

Для порівняння, у медицині та фармацевтиці на одну вакансію припадало лише 2,6 відгуку. Тобто там роботодавцям набагато складніше знайти працівника, ніж у рекламі, дизайні чи PR.

Такі цифри свідчать про дисбаланс на ринку праці: інтереси кандидатів не завжди збігаються з потребами роботодавців.

За даними дослідження OLX Робота та Європейської Бізнес Асоціації, майже 80% роботодавців відчувають кадровий дефіцит.

Через нестачу працівників вакансії можуть залишатися відкритими місяцями. Близько 30% позицій роботодавці закривають понад три місяці, тоді як лише 6% вакансій вдається закрити швидше ніж за місяць.

На тлі дефіциту кадрів роботодавці підвищують зарплати, намагаючись залучити потрібних працівників. Водночас для кандидатів важливі не лише гроші. Серед ключових факторів під час вибору роботи – близькість до дому, гнучкий графік та офіційне працевлаштування.

Раніше «Главком» писав, що найбільше кадровий дефіцит відчувають підприємства хімічної промисловості, виробництва будівельних матеріалів, металургії та металообробки. У липні 66% опитаних підприємств назвали нестачу працівників перешкодою для ведення бізнесу.