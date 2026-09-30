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Пролетів над дахом багатоповерхівки: падіння дрона на Оболоні потрапило на відео

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Пролетів над дахом багатоповерхівки: падіння дрона на Оболоні потрапило на відео
Очевидці встигли зафільмувати момент падіння дрона
скриншот відео

Російський дрон впав у дворі будинку без детонації

Удень 30 вересня під час чергової повітряної атаки на столицю в Оболонському районі Києва ворожий безпілотник упав у дворі житлового будинку. Детонації бойової частини не сталося. Про це повідомили місцеві Telegram-канали, оприлюднивши відповідне відео, інформує «Главком».

На опублікованих кадрах видно, як російський ударний дрон пролітає над самісіньким дахом багатоповерхівки та падає безпосередньо у дворі між будинками. Вибуху після падіння не сталося.

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На місце події викликали екстрені служби та вибухотехніків для знешкодження та вилучення уламків безпілотника. Мешканців закликають не наближатися до місця падіння дрона та дотримуватися заходів безпеки.

Нагадаємо, під час ранкової та нічної атаки БпЛА у Святошинському районі через влучання у приватний будинок загинули дві жінки 46 та 95 років.. Згодом у Соломʼянському районі внаслідок удару по складській будівлі загинув працівник КП «Київтеплоенерго» – водій вантажного автомобіля.

Зеленський повідомив, що нічна атака була складною: російські війська застосували майже 190 ударних дронів, а також балістичні ракети. Частину балістичних цілей вдалося знищити силам протиповітряної оборони, однак зафіксовані й влучання. «Основна ціль удару – енергетика столиці та Київщини», – зазначив Зеленський.

Окремо президент розповів про удар по Київщині. Вранці російський дрон влучив у продуктовий супермаркет в Іванковичах. На місці виникла пожежа, яку ліквідовують рятувальники. 

Теги: Київ будинок відео дрон

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