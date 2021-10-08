Смерть Полякова. Фахівці спростовують чутки, що система відеоспостереження не працювала

Міська система камер відеоспостереження працювала і працює у штатному режимі

У правоохоронних органів є доступ до всіх матеріалів із камер відеоспостереження у режимі реального часу

Міська система камер відеоспостереження працює у штатному режимі та без технічних збоїв. Про це повідомив заступник голови КМДА і керівник цифровізації Києва (CDTO) Петро Оленич, коментуючи інформацію, яку поширюють у соцмережі.

Як відомо, сьогодні вночі в Києві помер народний депутат Антон Поляков. Його в непритомному стані виявив наряд патрульних в автомобілі таксі.

«У соцмережах почали поширювати інформацію про те, що система камер відеоспостереження в Києві, нібито, не працювала вночі. Така інформація абсолютно не відповідає дійсності», – заявив Оленич.

Він зазначив, що міська система камер відеоспостереження працювала і працює у штатному режимі, технічних збоїв не було.

В офісі CDTO Києва підкреслили, що у правоохоронних органів є доступ до всіх матеріалів із камер відеоспостереження у режимі реального часу.

Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим у таксі уночі 8 жовтня. Полякова знайшли у таксі, яке патрульні спинили за порушення правил. Полякова нудило у машині, а потім почалися конвульсії. Швидка не змогла його врятувати.

Також слідчі назвали попередню причину смерті нардепа Полякова, однак відзначили, що наразі очікують результатів інших судово-медичних досліджень.

Нагадаємо, 15 листопада 2019 року фракція «Слуга народу» виключила народних депутатів Анну Скороход і Антона Полякова.

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