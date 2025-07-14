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Трагедія на Київщині. Рятувальники дістали з річки Рось тіло потопельника

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Трагедія на Київщині. Рятувальники дістали з річки Рось тіло потопельника
Рятувальники дістають з води тіло чоловіка
фото: Головне управління ДСНС у Київській області

Правоохоронці встановлюють обставини та причини події

У місті Біла Церква на річці Рось потонув чоловік. Про це сьогодні, 14 липня, повідомило Головне управління ДСНС України у Київській області, інформує «Главком».

Зазначається, що повідомлення про трагедію надійшло до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району 12 липня о 18:36.

На місце виклику одразу прибув черговий караул 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини. За допомогою рятувального човна та мотузки рятувальники дістали з води тіло чоловіка.

Наразі обставини та причини події встановлюються.

Зауважимо, це не перша смерть на річці Рось цього року. Зокрема, у квітні під час купання в річці Рось загинула 15-річна дівчина. Поліцейські встановили, що четверо подруг проводили дозвілля біля річки, стрибали з каміння у воду та купались у недозволеному для цього місці. Одна з них, а саме 15-річна дівчина раптово зникла під водою...

Нагадаємо, протягом червня в Україні на водоймах загинуло 98 осіб, серед загиблих – вісім дітей. Лише за останній тиждень вода забрала життя дев'яти людей, з них – двоє дітей. Одним із найтрагічніших випадків стало загибель 13-річного хлопчика в Харківській області: дитина зникла під час купання у річці, тіло знайшли водолази.

З початку 2025 року на воді загинуло вже 467 осіб, серед них 28 дітей.

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Теги: Київщина водойма смерть на воді

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