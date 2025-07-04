Стефанішина пояснила, як її батьки купили елітне житло в Києві дешевше за ринкову ціну

Батьки міністерки юстиції сплатили за один квадратний метр квартири в Києві 29 тис. грн

Віцепрем’єрка з євроінтеграції та міністерка юстиції Ольга Стефанішина розповіла, що її батьки інвестували у квартиру в ЖК «Львівська площа» в Києві ще у 2019 році, коли один квадратний метр коштував 29 тис. грн. Саме тому вартість житла вийшла майже вчетверо нижчою за ринкову. Про це урядовиця повідомила в інтерв’ю Bihus.Info, передає «Главком».

У реєстрі вказано, що квартира оформлена восени 2022 року, коли квадратний метр у ЖК «Львівська площа» коштував від 2380 до 2480 доларів, що за тодішнім курсом відповідало 97 342 – 101 432 грн. Однак Стефанішина показала журналістам договір, у якому підтверджується, що її батьки інвестували у квартиру ще у 2019 році.

Водночас Bihus.Info пише, що батько посадовиці, Віталій Кравець, який володіє двома компаніями з підготовки водіїв на Одещині, придбав паркомісце вже у 2024 році. Офіційно за той рік чоловік заробив 350 тис. грн, тоді як стандартні паркомісця в цьому ЖК коштують по півтора мільйона.

Міністерка зазначила, що проживає у квартирі, «можливо, з кінця 2024 року». Однак у НАЗК пояснювали, що декларувати потрібно все, чим користуєшся або пів року й більше, або станом на останній день року.

Нагадаємо, раніше журналісти встановили, що у жовтні 2022-го мама Стефанішиної, Надія Кравець, стала власницею трикімнатної квартири в ЖК «Львівська площа» в Києві. За квартиру площею близько 100 м² вона заплатила 3 042 692 грн – близько $83 205 на момент купівлі.

Тоді як мінімальна ціна від забудовника на трикімнатні квартири в цьому ЖК у жовтні 2022 року стартувала від 12 млн грн, або $300 110.