Збиття підлітка патрульною машиною: у якому стані неповнолітній

Підліток отримав тілесні ушкодження

Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом ДТП на Львівщині, у якій постраждав неповнолітній. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Інцидент стався 25 червня близько 18:34 на автодорозі Київ – Чоп поблизу зупинки села Красів Львівської області. За попередніми даними, службовий автомобіль Renault Duster під керуванням інспектора поліції здійснив наїзд на пішохода – сімнадцятирічного хлопця.

За даними ДБР, внаслідок ДТП підліток отримав тілесні ушкодження. Загрози життю постраждалого немає. Його госпіталізовано до львівської дитячої лікарні «Охматдит», де тривають обстеження.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України.

Нагадаємо, патрульна поліція у Львівській області збила неповнолітнього пішохода. ДТП трапилася 25 червня біля села Красів Львівської області на автодорозі Київ – Чоп.