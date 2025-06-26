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Збиття підлітка патрульною машиною: у якому стані неповнолітній

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Збиття підлітка патрульною машиною: у якому стані неповнолітній
На Львівщині патрульна поліція збила неповнолітнього
фото: скриншот з відео

Підліток отримав тілесні ушкодження

Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом ДТП на Львівщині, у якій постраждав неповнолітній. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Інцидент стався 25 червня близько 18:34 на автодорозі Київ – Чоп поблизу зупинки села Красів Львівської області. За попередніми даними, службовий автомобіль Renault Duster під керуванням інспектора поліції здійснив наїзд на пішохода – сімнадцятирічного хлопця.

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За даними ДБР, внаслідок ДТП підліток отримав тілесні ушкодження. Загрози життю постраждалого немає. Його госпіталізовано до львівської дитячої лікарні «Охматдит», де тривають обстеження.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України.

Нагадаємо, патрульна поліція у Львівській області збила неповнолітнього пішохода. ДТП трапилася 25 червня біля села Красів Львівської області на автодорозі Київ – Чоп.

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Теги: Національна поліція України ДТП ДБР дитина

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