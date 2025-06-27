Нічна атака на Київщину: поранено чоловіка, є пошкодження будинків

Влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено

Київська область пережила чергову масовану нічну атаку ворога за допомогою безпілотних літальних апаратів та ракет. Сили протиповітряної оборони активно працювали по всій області, збиваючи ворожі цілі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву очільника Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника.

Повідомляється, що унаслідок атаки у Фастівському районі постраждав чоловік, 1963 року народження. Йому надано всю необхідну медичну допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився.

Загалом наслідки ворожої атаки зафіксовано у трьох районах Київщини:

Бориспільський та Фастівський райони: пошкоджено по одному приватному будинку.

Білоцерківський район: пошкоджено приміщення шиномонтажу та п'ять автомобілів.

Важливо зазначити, що влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено.

Наразі оперативні служби продовжують роботу над фіксацією та ліквідацією наслідків цієї нічної атаки.рожої атаки.

Нагадаємо, у ніч на 27 червня російські терористи атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки виникли пожежі на декількох локаціях. Також є пошкодження нежитлових будівель. Росіяни завдали щонайменше шість ударів БпЛА по території обласного центра. Внаслідок обстрілу пошкоджені будівлі промислового підприємства, а також територія гаражного кооперативу.

До слова, у Києві з початку повномасштабного вторгнення російських військ завершено відновлювальні роботи у 25 житлових будинках, які зазнали значних пошкоджень. Наразі на семи багатоквартирних будинках роботи тривають. З початку повномасштабної агресії в Києві було пошкоджено майже 2 тис. 400 будівель і споруд різного ступеня, з яких понад 1, 6 тис. – це багатоквартирні житлові будинки.