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Нове дослідження показало, як соцмережі руйнують психіку підлітків

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Нове дослідження показало, як соцмережі руйнують психіку підлітків
Щоденний час у соцмережах за три роки зріс удесятеро
фото з відкритих джерел

Найпопулярнішими платформами були TikTok, Instagram і Snapchat

Нове дослідження показало, що активне використання соціальних мереж серед підлітків може передбачати появу депресивних симптомів у майбутньому. Текст дослідження опублікувала газета The Washington Post, передає «Главком».

Протягом трьох років науковці з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско спостерігали за майже 12 тис. дітей віком від дев'яти до 13 років. Виявилося, що чим більше часу підлітки проводять у соцмережах, тим вищий у них ризик розвитку депресії.

«Соціальні мережі справді є фактором ризику розвитку депресії в майбутньому або погіршення симптомів депресії», – пояснив керівник дослідження Джейсон Нагата.

Він зазначив, що цей вплив працює лише в один бік: «Діти, які вже мали депресію, не обов’язково повідомляли про частіше використання соціальних мереж у наступні роки».

Щоденний час у соцмережах за три роки зріс удесятеро – з семи до 74 хвилин. І разом з цим симптоми депресії зросли на 35%.

«Одна з переваг цього дослідження – у тому, що воно щороку спостерігає за тими самими дітьми», – зазначив Нагата. Він додав, що хоча такі чинники, як генетика чи пандемія, теж впливають, саме соцмережі є змінною, яку можна контролювати: «Певною мірою люди можуть вносити зміни у своє повсякденне життя», – сказав він.

Також дослідження показало, що офіційна заборона соцмереж до 13 років практично не працює. «На початку дослідження 20% 9–10-річних вже мали акаунти, а до 12 років – дві третини», – сказав Нагата.

Найпопулярнішими платформами були TikTok, Instagram і Snapchat. «Це дослідження показує, що перевірка віку наразі не працює», – підкреслив він.

В окремому дослідженні з тією ж групою дітей науковці з’ясували, що кібербулінг подвоює ймовірність появи суїцидальних думок або спроб упродовж року, а також підвищує ризик вживання марихуани, алкоголю й тютюну.

«Під час кібербулінгу булінг може бути постійним, у вашій спальні, протягом ночі», – пояснив Нагата. – «Іноді це анонімно. Це можуть бути дорослі або хтось з іншого боку світу».

Ще один ризик – те, що соцмережі витісняють важливі для здоров’я речі, наприклад, сон. «У нас є лише 24 години на добу, і чим більше часу діти проводять у соцмережах, тим менше його залишається на сон чи фізичну активність», – сказав він. Особливо важливо прибирати телефон перед сном: «Ми виявили, що це вікно було найактивнішим часом використання для більшості підлітків», – додав він. «Найкраще тримати телефон поза кімнатою».

Нагата рекомендує батькам створити сімейний медіаплан, який стосується не лише дітей, а й дорослих. «Одним із найбільших предикторів використання екранів у підлітковому віці є використання екранів дорослими», – сказав він.

І порадив обмежувати доступ до телефонів саме перед сном і під час їжі: «Це допоможе уникнути переїдання та дасть змогу поспілкуватися з родиною». За його словами, літо – найкращий час для перегляду сімейних звичок: «Залежно від того, чим діти займатимуться влітку, попереду можуть відбутися великі зміни у використанні медіа», – сказав Нагата.

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Теги: діти депресія психологія телефон булінг соціальні мережі

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