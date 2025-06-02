Смертельна ДТП у Кагарлику: Volkswagen зіткнувся із фурою (фото)

59-річну пасажирку Volkswagen з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні

На Обухівщині правоохоронці розслідують обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 31 травня близько 10:23 ранку в місті Кагарлик. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

За попередніми даними поліції, 62-річний водій автомобіля Volkswagen не надав переваги в русі вантажівці, яка рухалася головною дорогою, що призвело до зіткнення. Внаслідок сильного удару, водій легковика загинув на місці події.

59-річну пасажирку Volkswagen з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні.

На місці аварії працювали співробітники поліції Київщини та Обухівського районного управління, а також медики та рятувальники.

Поліцейські Київщини розслідують обставини смертельної аварії на Обухівщині фото: поліція Київщини/Telegram

За фактом смертельної ДТП слідчі вже відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).

Нагадаємо, у Броварах сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждав молодий чоловік. За попередньою інформацією поліції, водійка автомобіля Mazda, виконуючи поворот ліворуч, не надала перевагу в русі та зіткнулася зі скутером Loncin, яким керував 24-річний хлопець. Внаслідок зіткнення скутерист отримав тілесні ушкодження. Медики діагностували у нього перелом ключиці.

До слова, водія, який у стані алкогольного сп’яніння збив жінку на пішохідному переході в столичному районі Березняки, засуджено до 7,5 років позбавлення волі. Згідно з матеріалами справи, водій автомобіля Toyota Camry рухався Дніпровською набережною з перевищенням швидкості та на регульованому пішохідному переході скоїв наїзд на 52-річну жінку, яка переходила дорогу на зелений сигнал світлофора. Від отриманих травм вона померла. Після ДТП винуватець покинув машину, яку він орендував для роботи таксистом, та втік з місця пригоди, однак згодом був затриманий працівниками поліції.