Депутат, який їхав разом із Трухіним, розповів подробиці скандальної ДТП

Мухтаров заявляє, що сидів позаду водія, а Трухін – праворуч від нього

Депутат Полтавської обласної ради Фахраддін Мухтаров, який їхав в одній машині з нардепом Олександром Трухіним і постраждав унаслідок ДТП, розповів виданню «Страна» подробиці аварії.

За словами Мухтарова, він сидів позаду водія, а Трухін – праворуч від нього.

«Я щойно прилетів, ніч не спав, тому дорогою часом досипав, а часом ми спілкувалися один з одним. За Борисполем я задрімав, а коли був удар – я був без пам'яті», – згадує він.

На запитання про те, чи вживав він із Трухіним алкоголь під час поїздки, Мухтаров відповів негативно.

«Я не алкоголік і не наркоман. Ми не заходили в ресторани на трасі, це брехня. Мені взагалі пити заборонено. Я дуже погано переніс коронавірус, тому для мене спиртне небажане», – сказав він.

На уточнення журналістів про те, що Трухін на відео з бодікамери патрульного поводився, як нетвереза людина, Мухтаров відповів, що «після такої аварії навряд чи можна було адекватно реагувати на те, що відбувається».

Спробу нардепа дати хабар поліцейському Мухтаров назвав аморальною, але про те, чи були в сумці Трухіна гроші, він не знає.

Також він відреагував і на те, що Трухін на відео називає його «кентом, який не має претензій».

«Я дивився відео… Мені прикро, що мені допомогла якась жінка після аварії. Вона наліпила пластир і поклала подушку, а він у цей час думав про себе. Але Бог кожному суддя. Сьогодні, завтра всі дістануть по заслугах. Насамперед треба було допомогти мені. Я б допоміг товаришеві, який валяється у крові, а після цього вирішував би друге і третє питання... Мені соромно, що зі мною ось так повелися», – каже Мухтаров.

Раніше ексгенпрокурор спрогнозував, чим завершиться справа Трухіна.

1 лютого журналісти «Української правди» оприлюднили відео з місця ДТП за участю нардепа «Слуги народу» Олександра Трухіна, яке сталося влітку. На відео Трухін після аварії звертається до поліцейського зі словами «Давай я тихенько в ліс піду», а потім обіцяє «поговорити» з очільником МВС Денисом Монастирським.

Нардеп також звертався до правоохоронця та обіцяв «знайтися» потім та «віддячити» та пропонував поліцейським хабар у розмірі 150 тис. грн за можливість покинути місце ДТП.

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