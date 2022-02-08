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    Думки вголос

    Правоохоронці й досі не знають, чи був Трухін за кермом?

    • Олексій Голобуцький

      Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    •  glavcom.ua
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    Ситуація з кожним днем стає все абсурднішою - Правоохоронці й досі не знають, чи був Трухін за кермом?
    Ситуація з кожним днем стає все абсурднішою
    скріншот з відео УП

    Слідчі ДБР вивчили записи аж до «останньої камери у Борисполі»

    ДБР врешті оприлюднило відео з автівкою Трухіна: за кермом хтось в червоній футболці. Кажуть, що якраз так був вдягнений водій Трухіна – тож сам нардеп не винний.

    Знаєте, Audi A8 чорного кольору – геть не унікальна автівка. Червоних футболок не бракує всюди. Ну і від серпня було більш ніж достатньо часу і тепла осінь. З іншого боку, може, нікому і не треба всі ці складнощі.

    Офіційно зафіксовано, що слідчі ДБР вивчили записи аж до «останньої на той час робочої камери, розташованої у центрі міста Бориспіль». Далі камери «були демонтовані». І, який прикрий збіг, аварія сталась вже між Борисполем і Києвом. От тільки ЗМІ неодноразово писали, що Трухін сів за кермо вже після Борисполя.

    Тобто, і ДБР ніби не бреше, коли каже «до центра Борисполя за кермом була особа в червоній футболці», тобто, водій. І Трухіна одночасно виводять з-під удару.

    Хоча той факт, що до Борисполя за кермом була інша особа, взагалі нічого не доводить щодо ділянки від Борисполя до Києва. Приблизно як твердження «зранку в п'ятницю я був тверезий і нічого не пив до обіду» ніяк не може доводити неправдивість свідчень «в п'ятницю ввечері він був бухий як чіп».

    Виходить, Трухін все ж дуже цінний кадр, якщо заради нього так стараються. Навіть деякі ЗМІ вдалось вмовити на лояльність – якщо судити із формулювань «від Полтави ДО КИЄВА [а не «до Борисполя», що відповідає наявним свідченням – О.Г.] за кермом був не депутат».

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    Джерело: блог Олексія Голобуцького

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    Теги: ДТП ЗМІ депутат водій скандал Державне бюро розслідувань
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    Правоохоронці й досі не знають, чи був Трухін за кермом?