На столичній Оболоні вночі згорів автомобіль (відео)
Причину пожежі встановлюють місцеві правоохоронні органи
У Києві в Оболонському районі горів автомобіль. Про це повідомляє «Київ оперативний».
Подія сталася на вул. Прирічній, 27 в Оболонському районі столиці. «Незважаючи на оперативне прибуття рятувальників ДСНС, припаркований автомобіль згорів майже повністю», – йдеться у повідомленні.
На щастя, жертв чи травмованих не було. Причину пожежі встановлюють місцеві правоохоронні органи.
Нагадаємо, в Києві сталася пожежа на вулиці Дегтярівській, там вщент згоріла станція технічного обслуговування автомобілів. Як раніше повідомлялося, у пожежі в Голосіївському районі столиці загинув чоловік.