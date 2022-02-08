На столичній Оболоні вночі згорів автомобіль (відео)

Причину пожежі встановлюють місцеві правоохоронні органи

У Києві в Оболонському районі горів автомобіль. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Подія сталася на вул. Прирічній, 27 в Оболонському районі столиці. «Незважаючи на оперативне прибуття рятувальників ДСНС, припаркований автомобіль згорів майже повністю», – йдеться у повідомленні.

На щастя, жертв чи травмованих не було. Причину пожежі встановлюють місцеві правоохоронні органи.

Нагадаємо, в Києві сталася пожежа на вулиці Дегтярівській, там вщент згоріла станція технічного обслуговування автомобілів. Як раніше повідомлялося, у пожежі в Голосіївському районі столиці загинув чоловік.