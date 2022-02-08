  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    На столичній Оболоні вночі згорів автомобіль (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Рятувальникам не вдалося врятувати палаючий автомобіль - На столичній Оболоні вночі згорів автомобіль (відео)
    Рятувальникам не вдалося врятувати палаючий автомобіль
    фото: скрінгшот відео

    Причину пожежі встановлюють місцеві правоохоронні органи

    У Києві в Оболонському районі горів автомобіль. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Подія сталася на вул. Прирічній, 27 в Оболонському районі столиці. «Незважаючи на оперативне прибуття рятувальників ДСНС, припаркований автомобіль згорів майже повністю», – йдеться у повідомленні.

    На щастя, жертв чи травмованих не було. Причину пожежі встановлюють місцеві правоохоронні органи.

    Нагадаємо, в Києві сталася пожежа на вулиці Дегтярівській, там вщент згоріла станція технічного обслуговування автомобілів. Як раніше повідомлялося, у пожежі в Голосіївському районі столиці загинув чоловік.

    Читайте також:

    Теги: пожежа Київ ДСНС автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На столичній Оболоні вночі згорів автомобіль (відео)