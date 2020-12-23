ДТП біля станції метро «Сирець»: у лікарні опинилися двоє людей

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП

Сьогодні, 23 грудня, на вулиці Щусєва, поблизу станції метро «Сирець», сталася дорожньо-транспортна пригода. На місце події одразу виїжждала слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичної поліції, медики та патрульні поліцейські.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Попередньо встановлено, що автомобіль «Форд» виїхав на смугу зустрічного руху, внаслідок чого здійснив зіткнення із автомобілем «Черрі». Після цього автівка «Хюндай» скоїла зіткнення із автомобілем «Форд».

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди двоє людей отримали тілесні ушкодження. 32-річну пасажирку «Форда» та 25-річного пасажира автомобіля «Хюндай» з різними ступенями тілесних ушкоджень доставлено до лікарняних закладів.

Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, особами що керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі поліцейські проводять необхідні слідчі дії для встановлення усіх обставин та причин ДТП.

Як повідомлялося, 23 грудня на вулиці Антоновича в Києві водійка Mercedes в‘їхала у Volkswagen. Внаслідок зіткнення Volkswagen відкинуло у світлофорний об‘єкт. Від удару останній повалився.

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