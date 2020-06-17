Сьогодні аеропорт «Київ» скасував більшість міжнародних рейсів (розклад)



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Аеропорт «Київ» ім. І. Сікорського не може повноцінно працювати через карантин у Києві

17 червня аеропорт «Київ» відправить лише шість міжнародних авіарейсів

Сьогодні, 17 червня, аеропорт «Київ» ім. І. Сікорського скасував більшість міжнародних рейсів.

Про це свідчить онлайн-табло летовища.

Згідно з даними табло, станом на 8 годину ранку вилетів літак до Мінська компанії Belavia, до Дортмунда (Wizz Air).

Повідомляються, що будуть авіарейси компанії Wizz Air до Будапешта, Меммінгена, Таллінна, Лутона.

Решта запланованих на сьогодні міжнародних авіарейсів скасовані.

Нагадаємо, 16 червня стало відомо, що лоукостер Wizz Air тимчасово переніс свої сім завтрашніх рейсів в аеропорт «Бориспіль» з аеропорту «Київ». Це пов'язано з карантинними обмеженнями у столиці.

Повідомлялося, що рейси до Кракова, Варшави, Дортмунда, Будапешта, Меммінгена, Таллінна і Копенгагена, які заплановані на 17 червня, плануються з «Борисполя». Вильоти та прильоти цих рейсів обслуговуються в терміналі D.

Зазначимо, столичний аеропорт є базовим для авіакомпанії, але його закрили через продовження карантину в Києві.

Своєю чергою, аеропорт «Бориспіль» розташований у Київській області, яка відповідає вимогам МОЗ, що дозволяють його не закривати.

Раніше повідомлялося, що з 15 червня 2020 року відновлюються рейси з Міжнародного аеропорту «Київ» ім. І. Сікорського. Про свою готовність відновити міжнародні рейси з 16 червня з аеропорту «Київ» повідомили авіакомпанії Belavia, LOT, WizzAir, рейс до Запоріжжя готова виконувати авіакомпанія «Мотор Січ» вже 15 червня.





Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я України оприлюднило список країн зі значним поширенням коронавірусної хвороби Covid-19. У списку 50 країн у «червоній» зоні.

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