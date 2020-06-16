Wizz Air переніс свої рейси з аеропорту «Київ» до «Борисполя»



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Завтра планується сім рейсів лоукостера з «Борисполя»

Лоукостер Wizz Air тимчасово переніс свої сім завтрашніх рейсів в аеропорт «Бориспіль» з аеропорту «Київ». Це пов'язано з карантинними обмеженнями у столиці.

Так, рейси до Кракова, Варшави, Дортмунду, Будапешту, Меммінгену, Таллінну і Копенгагену, які заплановані на 17 червня, плануються з «Борисполя». Вильоти та прильоти цих рейсів обслуговуються в терміналі D.

Зазначимо, столичний аеропорт є базовим для авіакомпанії, але його закрили через продовження карантину в Києві.

Своєю чергою, аеропорт «Бориспіль» розташований у Київській області, яка відповідає вимогам МОЗ, що дозволяють його не закривати.

Зазначимо, що після відновлення міжнародних авіарейсів прикордонники за добу оформили 23,7 тисячі пасажирів.

Нагадаємо, напередодні міністерство охорони здоров’я України оприлюднило список країн зі значним поширенням коронавірусної хвороби Covid-19. У списку 50 країн у «червоній» зоні.

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