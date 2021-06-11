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    Сьогодні в Києві масові ярмарки. Де можна купити недорогу черешню (адреси)

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    Черешня вже з'явилася на ринках, але коштує чимало - Сьогодні в Києві масові ярмарки. Де можна купити недорогу черешню (адреси)
    Черешня вже з'явилася на ринках, але коштує чимало
    Фото: Главком

    У п'ятницю ярмарки відбудуться у восьми районах столиці

    У п’ятницю, 11 червня, в Києві будуть проведені сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це інформує Департамент промисловості та розвитку підприємництва.

    Ярмарки відбудуться:

    • Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
    • Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
    • Деснянському районі – вул. Академіка Курчатова (в межах вулиць Мілютенка та Братиславської);
    • Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;
    • Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;
    • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, просп. Перемоги, 87;
    • Солом’янському районі – вул. Освіти (в межах вулиць Вузівської та Максима Кривоноса), пров. Ковальський (в межах вулиць Металістів та Смоленької);
    • Шевченківському районі – вул. Ризька, 1, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вул. Богдана Хмельницького, 94

    Як повідомлялося, ярмарки триватимуть до кінця цього тижня в усіх районах столиці.

    Нагадаємо, в Україні різко впали ціни на капусту і полуницю.

    Тим часом, українська черешня цього року може стати найдорожчою у світі.

    Додамо, що в Україні очікується подорожчання курятини, найпопулярнішого м'яса серед населення, на 20%. При тому, що за місяць ціни вже виросли на 5%, а за рік (травень до травня) – на 10%.

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    Теги: Київ торгівля продукти ярмарок
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    Сьогодні в Києві масові ярмарки. Де можна купити недорогу черешню (адреси)