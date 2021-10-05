Солодкий виноград, соковиті груші. Киян кличуть на осінні ярмарки (адреси)

На ярмарках киянам пропонують свіжі та недорогі фрукти та овочі

В усіх районах столиці відбудуться сільськогосподарські ярмарки

Цього тижня, 5-10 жовтня, в Києві триватимуть сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це інформує Департамент промисловості та розвитку підприємництва.

Ярмарки відбудуться:

5 жовтня (вівторок) у:

Голосіївському районі – просп. Науки, 88, вул. Ковпака (в межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича);

Дарницькому районі – Євгенія Харченка, 41-47;

Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;

Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;

Подільському районі – вул. Юрківська, 25;

Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.

6 жовтня (середа) у:

Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);

Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;

Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;

Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;

Печерському районі – вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);

Подільському районі – просп. Правди, 5-11;

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

7 жовтня (четвер) у:

Голосіївському районі – вул. Ломоносова (в межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);

Дарницькому районі – Євгенія Харченка, 41-47;

Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10;

Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;

Печерському районі – вул. Генерала Алмазова,6-8;

Подільському районі – вул. Юрківська, 25;

Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна.

8 жовтня (п’ятниця) у:

Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116;

Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;

Деснянському районі – вул. Шолом-Алейхема (в межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);

Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;

Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21.

Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;

Подільському – вул. Полкова, 72;

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;

Солом’янському районі – вул. Пилипа Козицького (в межах вулиць Єреванської та Уманської), вул. Керченська (в межах вулиць Донецької та Мартиросяна);

Шевченківському районі – вул. Ризька, 1, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вул. Богдана Хмельницького, 94.

9 жовтня (субота) 2021 року в:

Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21.

10 жовтня (неділя) у:

Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);

Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;

Печерському районі - вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоана Павла II та Чигоріна);

Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Крім того, у вихідні, 8-9 жовтня, у столиці будуть проведені традиційні сільськогосподарські ярмарки.

Ярмарки відбудуться:

9 жовтня (субота) у:

Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;

Дарницькому районі – вул. Ревуцького;

Деснянському районі – вул. Лісківська (в межах вулиць Милославської та Радунської), вул. Марини Цвєтаєвої (в межах вул. Миколи Закревського та просп. Володимира Маяковського);

Дніпровському районі – вул. Всеволода Нестайка (поряд із поштамтом «Лівобережний»);

Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9;

Печерському районі – вул. Катерини Білокур;

Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

Святошинському районі – вул. Семашка, 10;

Солом’янському районі – вул. Героїв Севастополя (в межах просп. Любомира Гузара, 28 та вул. Чумака);

Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

10 жовтня (неділя) у: