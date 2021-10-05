Солодкий виноград, соковиті груші. Киян кличуть на осінні ярмарки (адреси)
В усіх районах столиці відбудуться сільськогосподарські ярмарки
Цього тижня, 5-10 жовтня, в Києві триватимуть сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це інформує Департамент промисловості та розвитку підприємництва.
Ярмарки відбудуться:
5 жовтня (вівторок) у:
- Голосіївському районі – просп. Науки, 88, вул. Ковпака (в межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича);
- Дарницькому районі – Євгенія Харченка, 41-47;
- Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
- Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;
- Подільському районі – вул. Юрківська, 25;
- Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
- Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.
6 жовтня (середа) у:
- Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);
- Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
- Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
- Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;
- Печерському районі – вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
- Подільському районі – просп. Правди, 5-11;
- Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.
7 жовтня (четвер) у:
- Голосіївському районі – вул. Ломоносова (в межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);
- Дарницькому районі – Євгенія Харченка, 41-47;
- Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10;
- Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;
- Печерському районі – вул. Генерала Алмазова,6-8;
- Подільському районі – вул. Юрківська, 25;
- Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна.
8 жовтня (п’ятниця) у:
- Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116;
- Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
- Деснянському районі – вул. Шолом-Алейхема (в межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);
- Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;
- Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21.
- Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;
- Подільському – вул. Полкова, 72;
- Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;
- Солом’янському районі – вул. Пилипа Козицького (в межах вулиць Єреванської та Уманської), вул. Керченська (в межах вулиць Донецької та Мартиросяна);
- Шевченківському районі – вул. Ризька, 1, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вул. Богдана Хмельницького, 94.
9 жовтня (субота) 2021 року в:
- Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21.
10 жовтня (неділя) у:
- Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
- Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;
- Печерському районі - вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоана Павла II та Чигоріна);
- Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.
Крім того, у вихідні, 8-9 жовтня, у столиці будуть проведені традиційні сільськогосподарські ярмарки.
Ярмарки відбудуться:
9 жовтня (субота) у:
- Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
- Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
- Деснянському районі – вул. Лісківська (в межах вулиць Милославської та Радунської), вул. Марини Цвєтаєвої (в межах вул. Миколи Закревського та просп. Володимира Маяковського);
- Дніпровському районі – вул. Всеволода Нестайка (поряд із поштамтом «Лівобережний»);
- Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9;
- Печерському районі – вул. Катерини Білокур;
- Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
- Святошинському районі – вул. Семашка, 10;
- Солом’янському районі – вул. Героїв Севастополя (в межах просп. Любомира Гузара, 28 та вул. Чумака);
- Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.
10 жовтня (неділя) у:
- Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна).