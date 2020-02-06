Сортування сміття в Києві: на вулицях з’явилися контейнери-дзвоники (фото)



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Контейнери-дзвоники вже встановлено в центральній частині столиці Фото: Київкомунсервіс

Наразі встановлено 55 контейнерів для скла, паперу і пластику

У Києві комунальники продовжують заміну та встановлення контейнерів для твердих побутових відходів, контейнерів для сухої фракції та роздільного збору відходів по всіх районах міста. Загалом по місту протягом січня 2020 року контейнерний парк оновлено на 564 контейнери. Про це повідомляє пресслужба КП «Київкомунсервіс».

Зокрема встановлено:

у Голосіївському районі – 35 контейнерів,

Дарницькому – 24,

Деснянському – 55,

Дніпровському – 86,

Оболонському – 45,

Печерський – 29,

Подільському – 10,

Святошинському – 66,

Солом’янському – 79,

Шевченківському – 135.

За ініціативи КП «Київкомунсервіс», стартував новий пілотний проект з роздільного збору відходів, окремо для скла, паперу та пластику. Контейнери-дзвоники вже встановлено в центральній частині столиці. Мешканці, як прагнуть сортувати побутові відходи, можуть знайти дані контейнери за такими локаціями та адресами:

поряд з фунікулером;

біля входу до Стадіону «Динамо»;

Арка Дружби Народів (пішохідний міст);

Майдан Незалежності (2 комплекти контейнерів);

на розі вул. Хрещатик и бул. Т. Шевченко;

бул. Т Шевченко, 36;

бул. Т Шевченко, 31;

вул. Саксаганського, 28;

вул. Саксаганського, 111;

вул. Шота Руставелі, 3;

вул. Велика Васильківська, 25;

вул. Генерала Алмазова,3;

біля станції метро «Арсенальна»;

Маріїнський парк (оглядовий майданчик);

біля будівлі Національної опери України;

вул. Богдана Хмельницького, 31/27;

вул. Пирогова,2;

біля Володимирського Собору.

Наразі встановлено 55 таких контейнерів, в планах - встановлення контейнерів і в інших районах міста. На кожному контейнері нанесено інформацію, який вид відходів (ресурсоцінної сировини) можна викидати.