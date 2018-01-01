Затримано поліцейських, які «кришували» злодіїв на київському вокзалі

Злочинну групу, яка прикривала крадіїв, очолював підполковник поліції – начальник сектору кримінальної поліції на станції Київ-Пасажирський

У четвер, 25 січня, за результатами тривалої та ретельно підготовленої спецоперації прокуратури Києва та Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України затримано членів організованої злочинної групи з числа діючих співробітників кримінальної поліції на станції Київ-Пасажирський, під прикриттям яких професійні крадії вчиняли злочини на



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Затримання злочинної групи із числа поліцейських

Злочинну групу, яка прикривала крадіїв, очолював підполковник поліції – начальник сектору кримінальної поліції на станції Київ-Пасажирський

У четвер, 25 січня, за результатами тривалої та ретельно підготовленої спецоперації прокуратури Києва та Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України затримано членів організованої злочинної групи з числа діючих співробітників кримінальної поліції на станції Київ-Пасажирський, під прикриттям яких професійні крадії вчиняли злочини на території Київського залізничного вокзалу. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

«Очолював групу підполковник поліції – начальник сектору кримінальної поліції на станції Київ-Пасажирський. До вчинення злочинів останній залучив щонайменше 5 оперативних співробітників кримінальної поліції та декілька груп професійних крадіїв, які сплачували правоохоронцям данину за можливість «працювати» на вокзалі. Крім того, крадії систематично ділились із працівниками поліції викраденим у подорожуючих громадян майном», - інформує прокуратура.

Наразі семи членам організованої групи оголошено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України (строк покарання до 12 років з конфіскацією майна) та додатково оголошено про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України посадовим особам Національної поліції, що входили до складу організованої злочинної групи.

В межах вказаного розслідування 25 січня слідчими столичної прокуратури спільно з працівниками ДВБ Нацполіції України проведено понад 35 обшуків за місцем проживання фігурантів кримінального провадження та у службових приміщеннях посадових осіб поліції.

Також підготовлені клопотання про обрання кожному із членів злочинного угруповання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії тривають.