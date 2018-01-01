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    Спецоперація у Києві: затримано поліцейських, які «кришували» злодіїв на вокзалі

    Злочинну групу, яка прикривала крадіїв, очолював підполковник поліції – начальник сектору кримінальної поліції на станції Київ-Пасажирський
    У четвер, 25 січня, за результатами тривалої та ретельно підготовленої спецоперації прокуратури  Києва та Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України затримано членів організованої злочинної групи з числа діючих співробітників кримінальної поліції на станції Київ-Пасажирський, під прикриттям яких професійні крадії вчиняли злочини на
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    Затримання злочинної групи із числа поліцейських
    Затримання злочинної групи із числа поліцейських

    Злочинну групу, яка прикривала крадіїв, очолював підполковник поліції – начальник сектору кримінальної поліції на станції Київ-Пасажирський

    У четвер, 25 січня, за результатами тривалої та ретельно підготовленої спецоперації прокуратури  Києва та Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України затримано членів організованої злочинної групи з числа діючих співробітників кримінальної поліції на станції Київ-Пасажирський, під прикриттям яких професійні крадії вчиняли злочини на території Київського залізничного вокзалу. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

    «Очолював групу підполковник поліції – начальник сектору кримінальної поліції на станції Київ-Пасажирський. До вчинення злочинів останній залучив щонайменше 5 оперативних співробітників кримінальної поліції та декілька груп професійних крадіїв, які сплачували правоохоронцям данину за можливість «працювати» на вокзалі. Крім того, крадії систематично ділились із працівниками поліції викраденим у подорожуючих громадян майном», - інформує прокуратура.

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    Затримано поліцейських, які «кришували» злодіїв на київському вокзалі
    Затримано поліцейських, які «кришували» злодіїв на київському вокзалі
    Затримано поліцейських, які «кришували» злодіїв на київському вокзалі
    Затримано поліцейських, які «кришували» злодіїв на київському вокзалі

    Наразі семи членам організованої групи оголошено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України (строк покарання до 12 років з конфіскацією майна) та додатково оголошено про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України посадовим особам Національної поліції, що входили до складу організованої злочинної групи.

    В межах вказаного розслідування 25 січня слідчими столичної прокуратури спільно з працівниками ДВБ Нацполіції України проведено понад 35 обшуків за місцем проживання фігурантів кримінального провадження та у службових приміщеннях посадових осіб поліції.

    Також підготовлені клопотання про обрання кожному із членів злочинного угруповання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Слідчі дії тривають.

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