Спека грипу не на заваді. За тиждень у Києві зафіксовано понад 5 тис. хворих

За минулий тиждень на грип і ГРВІ у Києві захворіли понад 2,5 тис. дорослих

У столиці спостерігається зниження захворюваності на грип на 20,2% порівняно з попереднім тижнем

У Києві за минулий тиждень, з 21 по 27 червня, зареєстровано 5152 хворих на грип і ГРВІ. Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 76,8%. Наразі показник захворюваності становить 173,9. Про це повідомили в державній установі «Київський міський лабораторний центр МОЗ».

Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на 20,2% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіло – 2607 (зниження на 23,2%), дорослих – 2545 осіб (зниження на 17,3%).

У структурі захворюваності діти становлять 50,6%, а на попередньому тижні – 52,4%. Із них 35,2% – діти шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність знизилася на 24,2% – зареєстровано 917 випадків.

До медичних закладів за минулий тиждень госпіталізовано 281 особу, серед госпіталізованих – 107 дітей.

Нагадаємо, за тиждень із 14 по 20 червня в Києві був зареєстрований 6471 хворий на грип і ГРВІ.

За минулу добу, 28 червня, у Києві коронавірус виявлено у 77 людей.

Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

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