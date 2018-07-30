Справа Крисіна: новопризначена суддя взяла самовідвід



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Крисіна звинувачують, зокрема, у координації нападів на активістів Євромайдану

Суддя Просалова заявила самовідвід

Суддя Дарницького суду Ольга Просалова, яку система авторозподілу справ призначила головуючою у кримінальному провадженні проти «координатора тітушок» Юрія Крисіна, взяла самовідвід.

Про це повідомила у Facebook потерпіла у справі Світлана Кирилаш, дружина вбитого у 2014 році журналіста В'ячеслава Веремія.

«Отже, друзі, суддя Просалова заявила самовідвід. А слухати її заяву буде Тетяна Щасна (нагадаю, розглядала третю заяву сторони захисту про відвід Леонтюк, тоді відмовила в задоволенні). Засідання наступного понеділка, 6 серпня, о 13.00 у Дарницькому суді, вул. Севастопольська, 7/13», - написала Кирилаш.

26 липня Просалова ухвалила відвід судді Дарницього суду Любові Леонтік, яка розглядала справу за звинуваченням Крисіна у викраденні та катуванні активістів Євромайдану.

Представник прокуратури у суді Олексій Донський заявляв, що суддя, який розглядає відвід у тій чи іншій справі, не може розглядати цю справу по суті. Чи стала ця норма причиною самовідводу судді Просалової, чи вона мала інші мотиви, наразі невідомо.

Подробиці мають озвучити під час засідання Дарницького суду 6 серпня, яке має підтримати або ж відхилити самовідвід судді Просалової.