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    Стало відомо, де цього року пройде Марш рівності

    Стало відомо, де цього року пройде Марш рівності
    фото: Укрінформ

    Захід відбудеться 25 червня,

    Через повномасштабну війну Росії на території України, у 2022 році Марш рівності в Києві не відбудеться. Натомість у Варшаві проведуть Марш за мир і свободу України. Про це повідомляє організатор Маршу рівності «КиївПрайд».

    «ЛГБТ+ українці_ки єднаються зі спільнотою Варшави та виступають ходою проти війни, за свободу і права людини разом. Разом ми виступаємо за свободу і права людини, проти війни. Ми будемо вимагати миру, вболівати за перемогу України, за свободу української землі й народу», – зазначили в організації.

    Захід відбудеться 25 червня, у ньому, як оцінюють організатори, візьмуть участь близько 80 тисяч людей.

    «25 червня ми вийдемо не для того, щоб святкувати (!). Ми звертаємося до всього світу: допоможіть Україні перемогти! Допоможіть українському народу жити вільно на своїй землі!» — прокоментував Ленні Емсон, директор «КиївПрайду».

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    Теги: росія окупанти війна ЛГБТ Марш рівності Україна окупація #stoprussia
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    Стало відомо, де цього року пройде Марш рівності