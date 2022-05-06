  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    ЗСУ показали, як знищили три артилерійські установки окупантів (відео)

    ЗСУ показали, як знищили три артилерійські установки окупантів (відео)
    фото скріншот відео

    Артилерійський бій закінчився перемогою українських військових

    Бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандюзка оприлюднили відео, як знищили в окупантів. Серією влучних пострілів вони ліквідували три ворожі САУ. Відео опублікував пресцентр оперативного командування «Південь"» на офіційній сторінці на Facebook.

    Кадри з ролика демонструють ворожі позиції у відкритому полі. По них вели прицільний вогонь бійці 59-ї бригади. Перші пару залпів українських артилеристів потрапили прямо в ціль. Далі вони здійснили ще близько п'яти пострілів по ворожих позиціях. В результаті три самохідні артилерійські установки росіян були знищені.

    Раніше ЗСУ оприлюднили відео ліквідації ворожої техніки на Півдні. Нагадаємо, 93-тя окрема механізована бригада «Холодний Яр» оприлюднила відео знищення російської БМП-3 на півдні Харківщини.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ЗСУ показали, як знищили три артилерійські установки окупантів (відео)