ЗСУ показали, як знищили три артилерійські установки окупантів (відео)

Артилерійський бій закінчився перемогою українських військових

Бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандюзка оприлюднили відео, як знищили в окупантів. Серією влучних пострілів вони ліквідували три ворожі САУ. Відео опублікував пресцентр оперативного командування «Південь"» на офіційній сторінці на Facebook.

Кадри з ролика демонструють ворожі позиції у відкритому полі. По них вели прицільний вогонь бійці 59-ї бригади. Перші пару залпів українських артилеристів потрапили прямо в ціль. Далі вони здійснили ще близько п'яти пострілів по ворожих позиціях. В результаті три самохідні артилерійські установки росіян були знищені.

Раніше ЗСУ оприлюднили відео ліквідації ворожої техніки на Півдні. Нагадаємо, 93-тя окрема механізована бригада «Холодний Яр» оприлюднила відео знищення російської БМП-3 на півдні Харківщини.