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    Новини

    Київ отримав 200 млн грн на ліквідацію наслідків обстрілів. Куди підуть кошти

    Пошкоджений російським обстрілом житловий будинок у Києві, 25 лютого 2022 року - Київ отримав 200 млн грн на ліквідацію наслідків обстрілів. Куди підуть кошти
    Пошкоджений російським обстрілом житловий будинок у Києві, 25 лютого 2022 року
    фото з відкритих джерел

    Кошти виділено з резервного фонду державного бюджету

    Кабінет міністрів виділив 200 млн грн Київській міській державній адміністрації для ліквідації наслідків бойових дій у столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на урядове розпорядження від 31 травня.

    Гроші з резервного фонду державного бюджету буде спрямовано на відновлення об’єктів незалежно від форми власності за такими напрямами:

    • проведення робіт з обстеження пошкоджених об’єктів;
    • ремонт і заміна заповнення віконних та дверних прорізів;
    • ремонт конструкцій дахів та покрівель; ремонт покриття покрівлі;
    • ремонт конструкцій фасадів;
    • ліквідація вибоїн покриттів вулиць і автомобільних доріг міста;
    • ремонт зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж та систем, зокрема теплопостачання, газопостачання, водопостачання, водовідведення, опалення, електричних мереж;
    • розбирання зруйновних конструкцій;
    • прибирання розбитої воєнної та цивільної техніки (з доріг та прибудинкових територій);
    • прибирання вулиць та прибудинкових територій.

    При цьому Кабмін уточнив: кошти резервного фонду держбюджету не можуть використовуватися для поповнення статутного капіталу юридичних осіб.

    Нагадаємо, що в Україні триває 98-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що від початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну в Києві було пошкоджено 390 будівель (з них 222 – багатоквартирні будинки), вартість їх відновлення становитиме близько 70 млн євро.

    Крім цього, у Києві від обстрілів та бомбардувань пошкоджено 75 закладів освіти, з яких 30 – дошкільні. 17 закладів охорони здоров’я, 11 закладів культури.

    Теги: росія окупанти Київ війна Україна окупація #stoprussia
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    Київ отримав 200 млн грн на ліквідацію наслідків обстрілів. Куди підуть кошти