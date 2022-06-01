Київ отримав 200 млн грн на ліквідацію наслідків обстрілів. Куди підуть кошти

Пошкоджений російським обстрілом житловий будинок у Києві, 25 лютого 2022 року

Кошти виділено з резервного фонду державного бюджету

Кабінет міністрів виділив 200 млн грн Київській міській державній адміністрації для ліквідації наслідків бойових дій у столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на урядове розпорядження від 31 травня.

Гроші з резервного фонду державного бюджету буде спрямовано на відновлення об’єктів незалежно від форми власності за такими напрямами:

проведення робіт з обстеження пошкоджених об’єктів;

ремонт і заміна заповнення віконних та дверних прорізів;

ремонт конструкцій дахів та покрівель; ремонт покриття покрівлі;

ремонт конструкцій фасадів;

ліквідація вибоїн покриттів вулиць і автомобільних доріг міста;

ремонт зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж та систем, зокрема теплопостачання, газопостачання, водопостачання, водовідведення, опалення, електричних мереж;

розбирання зруйновних конструкцій;

прибирання розбитої воєнної та цивільної техніки (з доріг та прибудинкових територій);

прибирання вулиць та прибудинкових територій.

При цьому Кабмін уточнив: кошти резервного фонду держбюджету не можуть використовуватися для поповнення статутного капіталу юридичних осіб.

Нагадаємо, що в Україні триває 98-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що від початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну в Києві було пошкоджено 390 будівель (з них 222 – багатоквартирні будинки), вартість їх відновлення становитиме близько 70 млн євро.

Крім цього, у Києві від обстрілів та бомбардувань пошкоджено 75 закладів освіти, з яких 30 – дошкільні. 17 закладів охорони здоров’я, 11 закладів культури.