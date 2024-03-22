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Стало відомо, хто тимчасово очолить «Київпастранс»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Стало відомо, хто тимчасово очолить «Київпастранс»
фото ілюстративне

21 березня директор «Київпастрансу» Левченко подав у відставку

Після відставки директора «Київпастрансу» Дмитра Левченка його бов’язки виконуватиме заступник генерального директора підприємства Євген Пушков. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Обов’язки генерального директора Київпастранс тимчасово виконуватиме заступник генерального директора підприємства Євген Пушков», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 21 березня повідомив мер Києва Віталій Кличко, директор «Київпастрансу» Дмитро Левченко звільнився з посади.

Також буде звільнений директор з виробництва цього комунального підприємства Павло Кирилюк.

Дмитро Левченко став директором КП «Київпастранс» 30 серпня 2016 року. До того він працював на посаді заступника директора цього ж підприємства. За цей час, згідно з його декларацією, в нього з’явилося дві квартири та нова BMW 520I вартістю 1 150 000 грн 

Раніше Кличко повідомив, що свої депутатські повноваження складають двоє депутатів фракції «Удар» у Київраді – Віктор Брагінський та Ілля Кушнір.

«Свої депутатські повноваження складають двоє депутатів фракції «Удар» у Київраді. Віктор Брагінський – після резонансного розслідування журналістів Bihus info. Далі оприлюдненими фактами займатимуться правоохоронні органи. Та Ілля Кушнір, який надто рідко відвідував засідання Київради»,  – написав Кличко. 

Нагадаємо, 21 березня «Главком» повідомив, що ексначальник столичного метро Віктор Брагінський складе мандат депутата Київради. Брагінський є членом комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами. Ексначальника метро було обрано до Київради за 9 округом 25 жовтня 2020 року, він був другим у списку партії «Удар» в Подільському районі міста Києва на місцеві вибори. 

Теги: Київ Київпастранс КМДА

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