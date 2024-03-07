Станція метро «Дніпро» відновить роботу у звичайному режимі: названо дати

Станція метро «Дніпро» під час повітряної тривоги буде зачинена для перевезень пасажирів із міркувань безпеки

Станція не працювала для перевезень пасажирів із початку повномасштабного вторгнення РФ

У столиці, від завтра, 8 березня, відновить роботу у звичайному режимі станція метро «Дніпро». Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

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Графік роботи станції з 05:41 до 22:36.

«Звертаємо увагу, що станція метро «Дніпро» – наземна, тому під час повітряної тривоги буде зачинена для перевезень пасажирів із міркувань безпеки», – зауважили в КМДА.

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Також додається, що станція не працювала для перевезень пасажирів із початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Раніше повідомлялося, що на станції метро «Площа Українських Героїв» із колійних стін демонтували колишню назву станції «Площа Льва Толстого».

Нагадаємо, рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» (усього шість станцій) у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року. Перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні. Із 13 грудня у столиці між станціями метро «Теремки» – «Деміївська» курсує «човниковий» рух поїздів.