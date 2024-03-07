Головна Київ Новини
search button user button menu button

Станція метро «Дніпро» відновить роботу у звичайному режимі: названо дати

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Станція метро «Дніпро» відновить роботу у звичайному режимі: названо дати
Станція метро «Дніпро» під час повітряної тривоги буде зачинена для перевезень пасажирів із міркувань безпеки
фото з відкритих джерел

Станція не працювала для перевезень пасажирів із початку повномасштабного вторгнення РФ

У столиці, від завтра, 8 березня, відновить роботу у звичайному режимі станція метро «Дніпро».  Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Графік роботи станції з 05:41 до 22:36.

«Звертаємо увагу, що станція метро «Дніпро» – наземна, тому під час повітряної тривоги буде зачинена для перевезень пасажирів із міркувань безпеки», – зауважили в КМДА.

Також додається, що станція не працювала для перевезень пасажирів із початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Раніше повідомлялося, що на станції метро «Площа Українських Героїв» із колійних стін демонтували колишню назву станції «Площа Льва Толстого».

Нагадаємо, рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» (усього шість станцій) у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року. Перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні. Із 13 грудня у столиці між станціями метро «Теремки» – «Деміївська» курсує «човниковий» рух поїздів.

Читайте також:

Теги: метро Київ громадський транспорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На кадрах видно кілометрові черги та натовпи людей, які прийшли попрощатися із політиком
Похорон Навального. Росіяни голосно кричать: «Путін – вбивця»
1 березня, 15:02
Цьогоріч у супермаркетах ціни на стару та молоду картоплю відрізняються несуттєво
Стара картопля за ціною молодої. Ціновий феномен у супермаркетах Києва
29 лютого, 18:40
World Mobile Congress є найпрестижнішою світовою подією у сфері цифровізації
«Київ Цифровий» отримав нагороду на Mobile World Congress у Барселоні
29 лютого, 15:33
У столиці пролунали вибухи
У столиці пролунали вибухи
15 лютого, 06:22
Йохен Фласбарт та Томас Баґґер приїхали до Києва
До Києва прибули держсекретарі німецьких міністерств
14 лютого, 17:25
Будівлю кінотеатру невідомі обмалювали фарбою
Вандали обмалювали київський кінотеатр «Жовтень» через показ фільму про ЛГБТ
13 лютого, 09:28
Олійник у січні був призначений на посаду віце-президента «Київміськбуду» та є членом правління компанії
«Київміськбуд» отримав нового президента компанії
9 лютого, 17:01
Демонтажні роботи на станції провели вночі
У Києві демонтовано станцію метро, яка асоціюється з росіянами (відео)
8 лютого, 17:40
На місце події виїжджали слідчі з розслідування ДТП главку поліції
На київській парковці сталася смертельна аварія
8 лютого, 17:40

Новини

Станція метро «Дніпро» відновить роботу у звичайному режимі: названо дати
Станція метро «Дніпро» відновить роботу у звичайному режимі: названо дати
Де поліція вимірює швидкість руху у Києві: список вулиць
Де поліція вимірює швидкість руху у Києві: список вулиць
ВЛК у Києві працюють неповний день без електронної черги: перші деталі перевірки від МОЗ
ВЛК у Києві працюють неповний день без електронної черги: перші деталі перевірки від МОЗ
Пожежа на Осокорках: столична влада розглядатиме усі версії, зокрема й підпал
Пожежа на Осокорках: столична влада розглядатиме усі версії, зокрема й підпал
8-річний киянин купив дрон військовим і отримав подарунок мрії
8-річний киянин купив дрон військовим і отримав подарунок мрії
Ворог атакує безпілотниками: у Київській області працює ППО
Ворог атакує безпілотниками: у Київській області працює ППО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
8 Березня в Україні: чи скасовується святкування та чи буде вихідний
73K
Кремль пригрозив ударами по півночі Європи
19K
Виплати для біженців у Німеччині: на що розраховувати українцям у 2024 році
4825
Де виписуватимуть повістки в березні: ТЦК назвав усі місця
2935
Ukr.net перестав працювати: як відновити листування
2820
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Атака дронів на Росію, Трамп викликав Байдена на дебати: головне за ніч
Сьогодні, 06:31
Переважно без опадів, заморозки: прогноз погоди на 7 березня
Сьогодні, 04:52
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
«Метінвест» модернізує ветеранські програми з урахуванням досвіду США
Вчора, 14:00
Бійці «Фавориту» отримали ще 50 FPV-дронів від FavBet
Вчора, 13:07
Жодних питань до легітимності Зеленського після 20 травня немає – ЦВК
Вчора, 11:56

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua