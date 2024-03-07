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У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»

Дарія Демяник
glavcom.ua
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
Метою програми є виявлення та впровадження кращих інноваційних проєктів, які вирішують ті чи інші проблеми місті
фото: kyivcity.gov.ua

У столиці з'явився акселератор для технологічних рішень

Київська міська державна адміністрація у співпраці з КПІ ім. Ігоря Сікорського, інноваційним холдингом Sikorsky Challenge та Klitschko Foundation започаткували акселераційну програму «Стійке місто». Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва і заступник голови КМДА Петро Оленич.

«Ми шукаємо інноваційні технологічні рішення, спрямовані на підвищення стійкості житлових будівель Києва та розв'язання проблем, пов'язаних з обстрілами і руйнуванням енергетичної інфраструктури», – написав він.

Акселераційна програма «Стійке місто» збере талановитих розробників, дизайнерів, урбаністів та інших креативних особистостей для пошуку інноваційних технологічних рішень, спрямованих на підвищення стійкості житлових будівель Києва.

Напрямки: аналітика енергетичного менеджменту, програмні рішення для аналізу даних, IoT та машинне навчання. Реєстрація триває до 25 травня, а конкурс відбудеться 26-27 червня. Призери отримають гранти 1300 та 2000 доларів та нові можливості для розвитку. Щоб долучитися, потрібно залишити заявку на сайті: https://event.sikorskychallenge.com/stiyke-misto/

Проект реалізовують спільно з КПІ ім. Ігоря Сікорського, Sikorsky Challenge та Klitschko Foundation. Він є частиною є частиною співпраці з Bloomberg Philanthropies.

Теги: навчання реєстрація Київ конкурс місто

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