У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У столиці з'явився акселератор для технологічних рішень
Київська міська державна адміністрація у співпраці з КПІ ім. Ігоря Сікорського, інноваційним холдингом Sikorsky Challenge та Klitschko Foundation започаткували акселераційну програму «Стійке місто». Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва і заступник голови КМДА Петро Оленич.
«Ми шукаємо інноваційні технологічні рішення, спрямовані на підвищення стійкості житлових будівель Києва та розв'язання проблем, пов'язаних з обстрілами і руйнуванням енергетичної інфраструктури», – написав він.
Акселераційна програма «Стійке місто» збере талановитих розробників, дизайнерів, урбаністів та інших креативних особистостей для пошуку інноваційних технологічних рішень, спрямованих на підвищення стійкості житлових будівель Києва.
Напрямки: аналітика енергетичного менеджменту, програмні рішення для аналізу даних, IoT та машинне навчання. Реєстрація триває до 25 травня, а конкурс відбудеться 26-27 червня. Призери отримають гранти 1300 та 2000 доларів та нові можливості для розвитку. Щоб долучитися, потрібно залишити заявку на сайті: https://event.sikorskychallenge.com/stiyke-misto/
Проект реалізовують спільно з КПІ ім. Ігоря Сікорського, Sikorsky Challenge та Klitschko Foundation. Він є частиною є частиною співпраці з Bloomberg Philanthropies.
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