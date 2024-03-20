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Після скандалу з начальником метро Кличко взявся сам рятувати підземку (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Після скандалу з начальником метро Кличко взявся сам рятувати підземку (фото)
За словами Кличка, наразі виконано близько 40% загального обсягу робіт
фото: Telegram/Віталій Кличко

Після десяти років перебування на посаді директора київського метрополітену Віктор Брагінський звільнився через гучний скандал

Мер Києва Віталій Кличко оглянув майданчик біля станції метро «Деміївська», де тривають роботи з розробки ґрунту в котловані. Про це Кличко повідомив у Telegram.

Як зазначив глава КМДА, на майданчику, в три зміни, працюють 60 робітників та понад 10 одиниць техніки.

Кличко перевірив роботи з розробки ґрунту в котловані
Кличко перевірив роботи з розробки ґрунту в котловані
фото: Telegram/Віталій Кличко
За словами Кличка, на майданчику, в три зміни, працюють 60 робітників
За словами Кличка, на майданчику, в три зміни, працюють 60 робітників
фото: Telegram/Віталій Кличко

«За два тижні можна буде побачити верхню частину тунелю і те, чи були дотримані технології його будівництва. Тоді фахівці зможуть робити висновки щодо причини виникнення загрози аварійної ситуації в тунелі на «Деміївській», – зазначив він.

Кличко також додав, що в самому тунелі теж тривають необхідні роботи – і з його укріплення, і з подальшого ремонту. За оцінкою підрядної організації, на сьогодні виконано близько 40% загального обсягу робіт.

Кличко зазначив, що в тунелі теж тривають необхідні роботи
Кличко зазначив, що в тунелі теж тривають необхідні роботи
фото: Telegram/Віталій Кличко

Нагадаємо, після десяти років перебування на посаді директора київського метрополітену Віктор Брагінський звільняється через гучний скандал. Він опублікував допис, в якому висловив слова подяки метрополітенівцям і Кличку.

Раніше журналісти Bihus.Info з'ясували, що КП «Київський метрополітен» під керівництвом Віктора Брагінського віддав підряд на капітальний ремонт «червоної гілки» столичного метро вартістю 1,5 млрд грн компанії, оформленій на родичку бізнес-партнера Брагінського. Жінка викладає класичну хореографію в академії танцю.

Згодом директор столичного метро Віктор Брагінський написав заяву на звільнення. Обов’язки начальника комунального підприємства тимчасово виконуватиме головний інженер Київського метрополітену Віктор Вигівський.

Читайте також: Хто такий Віктор Брагінський і чому він зіпсував Кличку вечір
Теги: метро Віталій Кличко ремонт Київ КМДА

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