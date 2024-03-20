Після скандалу з начальником метро Кличко взявся сам рятувати підземку (фото)

Після десяти років перебування на посаді директора київського метрополітену Віктор Брагінський звільнився через гучний скандал

Мер Києва Віталій Кличко оглянув майданчик біля станції метро «Деміївська», де тривають роботи з розробки ґрунту в котловані. Про це Кличко повідомив у Telegram.

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Як зазначив глава КМДА, на майданчику, в три зміни, працюють 60 робітників та понад 10 одиниць техніки.

Кличко перевірив роботи з розробки ґрунту в котловані фото: Telegram/Віталій Кличко

За словами Кличка, на майданчику, в три зміни, працюють 60 робітників фото: Telegram/Віталій Кличко

«За два тижні можна буде побачити верхню частину тунелю і те, чи були дотримані технології його будівництва. Тоді фахівці зможуть робити висновки щодо причини виникнення загрози аварійної ситуації в тунелі на «Деміївській», – зазначив він.

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Кличко також додав, що в самому тунелі теж тривають необхідні роботи – і з його укріплення, і з подальшого ремонту. За оцінкою підрядної організації, на сьогодні виконано близько 40% загального обсягу робіт.

Кличко зазначив, що в тунелі теж тривають необхідні роботи фото: Telegram/Віталій Кличко

Нагадаємо, після десяти років перебування на посаді директора київського метрополітену Віктор Брагінський звільняється через гучний скандал. Він опублікував допис, в якому висловив слова подяки метрополітенівцям і Кличку.

Раніше журналісти Bihus.Info з'ясували, що КП «Київський метрополітен» під керівництвом Віктора Брагінського віддав підряд на капітальний ремонт «червоної гілки» столичного метро вартістю 1,5 млрд грн компанії, оформленій на родичку бізнес-партнера Брагінського. Жінка викладає класичну хореографію в академії танцю.

Згодом директор столичного метро Віктор Брагінський написав заяву на звільнення. Обов’язки начальника комунального підприємства тимчасово виконуватиме головний інженер Київського метрополітену Віктор Вигівський.