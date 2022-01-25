Порошенко прийшов на допит у ДБР, але до нього ніхто не вийшов (відео)

Порошенко з адвокатами чекав на слідчого 15 хвилин

П’ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко прибув до будівлі ДБР, куди його викликали на допит. Проте політик пішов, не дочекавшись слідчого. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

У відомстві наголосили, що такі дії політика можуть розцінюватися, «як неналежне виконання підозрюваним покладених на нього обов’язків».

Як докази ДБР надало скріншоти з камер відеоспостереження, на яких вказано час, коли Порошенко прийшов і пішов із будівлі.

За інформацією правоохоронців, нардеп прибув із запізненням. О 16:11 адвокат Порошенка зателефонував слідчому та повідомив про їхнє прибуття на виклик. За чотири хвилини слідчий вийшов у хол приміщення, проте ні підозрюваного Порошенка, ні його захисників у будівлі вже не було.

Адвокат Порошенко Ілля Новіков на своїй сторінці у Facebook повідомив, що приїхали в ДБР, але до них ніхто не вийшов.

«Ми сьогодні приїхали до ДБР через повістку, фото якої поширили телеграм-канали. Приїхали лише тому, що розуміли, що готується якась провокація на тему «Порошенко не вляється на допити». І ніхто до нас не вийшов. Слідчого Дзвоника не змогли знайти, ні він, ні хтось інший нас не зустрічав. Ми почекали чверть години та поїхали у своїх справах. Коли наступного разу почуєте, що ДБР терміново вимагає Порошенка на допит, майте на увазі, що це так», – написав Новіков.

Він також опублікував відео, на якому видно, що п'ятий президент перебуває у холі будівлі ДБР.

«Можемо зафіксувати, що на нас тут ніхто не чекав. Зараз вже 16:12, так? Ми навіть не знаємо, чи запрошували нас. У нас немає жодного підтвердження», – заявив Порошенко, після чого він пішов із адвокатами.

Нагадаємо, сьогодні Державне бюро розслідувань заявило, що народний депутат, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко не здав закордонний паспорт, як того вимагає рішення суду про запобіжний захід у справі про держзраду.

19 січня Печерський райсуд Києва обрав особисте зобов’язання запобіжним заходом для п’ятого президента України, лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка.

Так суд відхилив вимоги сторони обвинувачення, яка вимагала арешту з альтернативою внесення мільярда гривень застави.

Справа проти п’ятого президента України Петра Порошенка про «державну зраду» виникла як відповідь влади на розкручування Порошенком і його командою скандалу довкола зриву спецоперації з «вагнерівнцями», коли президента Зеленського звинувачували у державній зраді. Такої думки дотримується заступник Генерального прокурора України Микола Голомша, йдеться у матеріалі «Главкома» «Справа про держзраду. Провідні юристи оцінюють наслідки для Порошенка та Зеленського».