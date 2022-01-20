Справа Порошенка: «Слуги» отримали інструкції, як зірвати питання в Київраді

Таран: «Ця сесія, на думку технологів Банкової, потрібна була тільки Порошенку і Медведчуку»

Перед позачерговим засіданням Київської міської ради депутати від «Слуги народу» отримали інструкцію з покроковим планом як діяти, щоб зірвати розгляд звернення про політичний тиск на опозицію. Про це заявив депутат Київради від «Європейської Солідарності» Сергій Таран на брифінгу.

Він зазначив, що має важливу інформацію, дуже яскраво свідчить про те, чим займаються представники Зеленського тут у Київраді. За його словами, темник, який розробили на Банковій і роздали депутатам від «слуг», передбачає декілька кроків, які вже зараз можна побачити в раді.

«План дій на позачергову сесію і перший пункт передбачає виступи представників фракції «Слуга народу» в Київраді з критикою того, що позачергове засідання було скликано лише з одним питанням порядку денного що стосується виключно Порошенка і Медведчука. Ви бачили зараз що вони вже його виконали», – процитував документ депутат.

Він також зазначив, що другим пунктом плану було внесення депутатами від «слуг» пропозицій по розгляду проектів рішень, які стосуються проблем міста. «Ви теж це вже бачили, як вони це сумлінно виконують згідно цього плану», – додав Таран.

Згідно цього темника, депутати від «слуг» повинні наполягати на розгляді спочатку питань, що стосуються життєдіяльності міста, а вже потім політичних питань.

«Далі наполягати на тому, щоб дати право виступити депутату Верховної Ради від «Слуг народу» комусь із київських мажоритарників і він у своєму виступі розкритикує «ЄС» та ОПЗЖ. Ну, звичайно ж треба приєднати ці політичні сили з погляду технологів Банкової… Тому що ця сесія на думку технологів Банкової потрібна була тільки Порошенку і Медведчуку», – процитував та прокоментував він наступний пункт темника «слуг».

«Далі в програмі їхнього серіалу йдеться про те, щоб наполягати надати слово ще одному депутату, який знову ж таки розкаже про близькість між «ЄС» та ОПЗЖ. Далі організувати внесення представниками іншої фракції, не «слуг», проекту звернення до Генеральної прокуратури та ДБР з вимогою посилення боротьби з колаборантами», – йдеться у темнику.

Нагадаємо, на сьогоднішньому засідання Київська міська рада включила до порядку денного питання щодо репресій проти п'ятого президента, лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка. Відповідне рішення підтримали 64 депутати.

Нагадаємо, учора стало відомо, що 20 січня Київрада збереться на позачергове засідання.

19 січня Печерський районний суд Києва оголосив запобіжний захід п’ятому президенту Петру Порошенку у справі за підозрою в державній зраді. Суддя Олексій Соколов вирішив відпустити ексглаву держави під особисте зобов'язання.